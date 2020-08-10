Eşinin evini bastı! Annelerini ölümden çocukları kurtardı

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Necla K. (39) ile Ekrem K. (45) çifti yıllar önce evlendi. Bu evlilikten 3 çocukları oldu. Ancak son 10 yıldır çiftin arasında Ekrem K.'nin kötü alışkanlıkları yüzünden anlaşmazlık çıktı. Bu süreçte Ekrem K. eşine şiddet uygulamaya başladı. Bunun üzerine Necla K. eşinden ayrılmaya karar verip evlerini ayırdı. Ancak bu duruma sinirlenen Ekrem K., Necla K.’nin çocuklarıyla birlikte yaşadığı evi bastı.

AİLENİN ÇIĞLIĞINI DUYAN POLİSİ ARADI

Çocuklarının gözü önünde Necla K.’nin boğazına bıçak dayayıp ölümle tehdit etti. Bir süre böyle tehditler savuran Ekrem K.’nin bir anlık dalgınlığından faydalanan çocuklar, babalarını itip annelerini kurtardı. Bunun üzerine Ekrem K. çocuklarını da darp etti. Anne ve çocuklar yaşanan arbedenin ardından eve kaçıp kapıyı da kilitledi. Ekrem K. eve girmek için önce kapıyı kırmaya çalıştı ancak kıramayınca pencereyi kırdı. Bu arada ailenin çığlığını duyan mahalle sakinleri polisi aradı. Bunu fark eden koca, elinde bıçakla kaçtı. Kısa sürede mahalleye gelen polis, zanlıyı elinde bıçakla kaçarken yakaladı. Daha sonra da polis, kadına ulaşmaya çalıştı. Ancak kadın korkusundan evden çıkamayarak polisin yanına çocuğunu gönderdi. Çocuk, korkulu gözlerle polisin yanına gelerek onları eve götürdü. Polisi gören anne Necla K. evden çıkarak, "10 yıldır çekiyorum. Şu an boşanma aşamasındayız. Sürekli şiddet uyguluyor, çocuklarımla bana küfürler ediyor hayatımızı zindan etti. Uyuşturucu bağımlısı, devamlı seni öldüreceğim diyor" dedi.