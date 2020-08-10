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Eşinin evini bastı! Annelerini ölümden çocukları kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2020 09:28 | Son Güncelleme

Adana’da, boşanma aşamasındaki karısının evini basarak boğazına bıçak dayayan adamın bir anlık boşluğundan yararlanan çocuklar, babalarını iterek annelerini ölümden kurtardı. Eve kaçıp kapıyı kilitleyen kadın ve çocukların feryadı üzerine kaçmaya çalışan eli bıçaklı adam, kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

Eşinin evini bastı! Annelerini ölümden çocukları kurtardı

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Necla K. (39) ile Ekrem K. (45) çifti yıllar önce evlendi. Bu evlilikten 3 çocukları oldu. Ancak son 10 yıldır çiftin arasında Ekrem K.'nin kötü alışkanlıkları yüzünden anlaşmazlık çıktı. Bu süreçte Ekrem K. eşine şiddet uygulamaya başladı. Bunun üzerine Necla K. eşinden ayrılmaya karar verip evlerini ayırdı. Ancak bu duruma sinirlenen Ekrem K., Necla K.’nin çocuklarıyla birlikte yaşadığı evi bastı.

AİLENİN ÇIĞLIĞINI DUYAN POLİSİ ARADI

Çocuklarının gözü önünde Necla K.’nin boğazına bıçak dayayıp ölümle tehdit etti. Bir süre böyle tehditler savuran Ekrem K.’nin bir anlık dalgınlığından faydalanan çocuklar, babalarını itip annelerini kurtardı. Bunun üzerine Ekrem K. çocuklarını da darp etti. Anne ve çocuklar yaşanan arbedenin ardından eve kaçıp kapıyı da kilitledi. Ekrem K. eve girmek için önce kapıyı kırmaya çalıştı ancak kıramayınca pencereyi kırdı. Bu arada ailenin çığlığını duyan mahalle sakinleri polisi aradı. Bunu fark eden koca, elinde bıçakla kaçtı. Kısa sürede mahalleye gelen polis, zanlıyı elinde bıçakla kaçarken yakaladı. Daha sonra da polis, kadına ulaşmaya çalıştı. Ancak kadın korkusundan evden çıkamayarak polisin yanına çocuğunu gönderdi. Çocuk, korkulu gözlerle polisin yanına gelerek onları eve götürdü. Polisi gören anne Necla K. evden çıkarak, "10 yıldır çekiyorum. Şu an boşanma aşamasındayız. Sürekli şiddet uyguluyor, çocuklarımla bana küfürler ediyor hayatımızı zindan etti. Uyuşturucu bağımlısı, devamlı seni öldüreceğim diyor" dedi.

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'ŞİKAYETÇİ OLURSAM ÇOCUKLARI VE BENİ ÖLDÜRECEKMİŞ'

Necla K. eve gelerek boğazına bıçak dayadığını, çocuklar sayesinde kurtulduğunu belirterek, "Evi bastı, çocuğuma karışma dedim ve önüne geçtim o sırada bıçağı alıp boğazıma dayadı çocuklar beni zor aldı elinden. Kızım onu merdivenden itmek zorunda kaldı. Kapıyı üzerimize zor kilitledik. Evin camlarını kırdı, çerçeveleri aşağı indirdi. Elinde silah da vardı nereye bıraktı bilmiyorum. Şikayetçi olursam çocukları ve beni öldürecekmiş" diye konuştu.

SERBEST BIRAKILDI

Necla K. ve çocukları polis merkezine götürüldü. Necla K. eşinden şikayetçi oldu. Ekrem K. hakkında ‘tehdit ve hakaretten’ işlem başlatılırken, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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