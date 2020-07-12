HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eşinin hatırasını yaşatmak için baktığı çiçek odayı kapladı: ‘Sevgimi bu şekilde sürdürüyorum’

Eşinin hatırasını yaşatmak için baktığı çiçek odayı kapladı: ‘Sevgimi bu şekilde sürdürüyorum’

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2020 15:32 | Son Güncelleme

Bursa'da yaşayan Osman Filiz'in vefat eden eşinin hatırasını yaşatmak için gözü gibi baktığı çiçek, 15 yılda ağaç gibi büyüyerek odanın tavanını kapladı.

Eşinin hatırasını yaşatmak için baktığı çiçek odayı kapladı: ‘Sevgimi bu şekilde sürdürüyorum’

Yenişehir ilçesinde yaşayan Osman Filiz, rahmetli karısından kalan çiçeğe gözü gibi bakıyor. Evinin oturma odasındaki binbaşı çiçeği iyi bakım sayesinde büyüyüp odayı kapladı.

Duyanların çiçeği görmeye geldiğini belirten Osman Filiz, karısının 10 yıl önce vefat ettiğini ve ölmeden 4-5 yıl önce bu çiçeği diktiğini anlattı. Merhumenin bu çiçeği çok sevdiğini belirten Filiz, “Eşimin hatırası. Misafir odasında genişçe bir saksıya diktiği bu çiçeğe bakarak onu hatırlıyorum. Sulamasını, bakımını hiç ihmal etmiyorum. Çiçek odayı tamamen kapladı. Ben de eşime olan sevgimi bu şekilde sürdürüyorum” diye konuştu.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
İğrenç olay! Kızını cinsel istismara maruz bıraktı, sonra da...İğrenç olay! Kızını cinsel istismara maruz bıraktı, sonra da...
Yeni Suzuki Vitara özellikleri ve fiyatı Yeni Suzuki Vitara özellikleri ve fiyatı

En Çok Okunan Haberler

'Yok artık' dedirten olay! Bu mahalleye giriş parayla

'Yok artık' dedirten olay! Bu mahalleye giriş parayla

İçişleri Bakanı Soylu'nun acı günü!

İçişleri Bakanı Soylu'nun acı günü!

Düğünde ayağından sokuldu, 1 saatte hayatını kaybetti

Düğünde ayağından sokuldu, 1 saatte hayatını kaybetti

Kulisler hareketlendi: Erken seçim mi var?

Kulisler hareketlendi: Erken seçim mi var?

'Cici anne' Ece Erken

'Cici anne' Ece Erken

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödenme tarihleri belli oldu!

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödenme tarihleri belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Jandarma astsubay alımı başvuruları devam ediyor! İşte detaylar

Jandarma astsubay alımı başvuruları devam ediyor! İşte detaylar

İstanbul'da rezalet! 'Bunu da al' diyerek cinsel organını gösterdi

İstanbul'da rezalet! 'Bunu da al' diyerek cinsel organını gösterdi

Bayramda kısıtlama olacak mı? Prof. Dr. Özlü'den açıklama

Bayramda kısıtlama olacak mı? Prof. Dr. Özlü'den açıklama

Karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldı! Doktor şoke oldu

Karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldı! Doktor şoke oldu

Diğer Haberler
Ayasofya'da hareketlilik! Dikkat çeken görüntüler

Ayasofya'da hareketlilik! Dikkat çeken görüntüler

Cinsel istismara maruz bıraktığı kızının alnına 'enayi' yazıp fotoğrafını gönderdi

İğrenç olay! Kızını cinsel istismara maruz bıraktı, sonra da...

Kars'ta selin vurduğu köy savaş alanına döndü

Selin vurduğu köy savaş alanına döndü

Görevden dönen polis aracı kaza yaptı

Görev dönüşü feci kaza! 2 polis yaralandı

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya taziye telefonu!

Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya taziye telefonu!

Kavga ettiği kişinin aracını çalıp intikam için camlarını kırdı

'Pes' dedirten olay! Kavga ettiği kişiden intikam almak için...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.