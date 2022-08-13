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Eşiyle tartıştı, kan donduran itiraf geldi! Yeni doğan bebeği elleriyle boğup gömmüş

13.08.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da yaşayan Ercan Döner eşi Kübra Döner'in1 aylık bebeğini de alarak gitmesinin ardından sinirlenerek soluğu karakolda aldı. Ercan Döner burada eşinin daha önceki birlikteliğinden olan yeni doğmuş olan bebeği öldürdüğünü iddia etti. Yaklaşık 2 yıl önce işlendiği belirtilen ve cinayeti itiraf eden kadın ile 3 yakını cezaevine gönderildi. Cani kadının ifadesinde ''Hamileliğimi gizledim. Evde tek başıma doğum yaptım. Korktuğum için çocuğu boğdum, bahçeye gömdüm'' dediği belirtildi.

Eşiyle tartıştı, kan donduran itiraf geldi! Yeni doğan bebeği elleriyle boğup gömmüş

Karaman'da yaşayan Kübra Döner, eşi Ercan Döner ile sorunlar yaşamaya başlayınca bir ay önce dünyaya gelen bebeğini de alarak babasının evine gitti. Durumu sinirlenen Ercan Döner, savcılığa, eşi Kübra Döner'in daha önceki birlikteliğinden dünyaya gelen bebeğini yaklaşık 2 yıl önce ailesiyle öldürüp, bahçeye gömdüklerini iddia ederek şikayetçi oldu.

KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Soruşturma başlatan savcılıkça, evin bahçesinde yapılan kazıda bir bebeğe ait olduğu düşünülen kafatası ve kemik parçaları bulundu. Bunun üzerine Kübra Döner ile annesi Fatma Aktuğ (64) babası Recep Aktuğ (70), ağabeyi İsmail Hakkı Aktuğ (41) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Aile, Kübra'nın hamile kalıp doğum yaptığını ve çocuğu öldürüp gömdüğünü bilmediklerini söylediği öğrenildi.

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''BEBEĞİ BOĞUP POŞETE KOYDUM''

Kübra Döner ifadesinde, "2019 yılında İstanbul'da kaldığım dönemde evlilik dışı bir ilişkim oldu ve hamile kaldım. Hamile kaldıktan sonra Karaman'a geldim. Hamile olduğumu kimseye söyleyemedim. Doğumu da hastanede değil, kendi imkanlarımla evde yaptım. Bebek doğduktan sonra bu durumu kimseye açıklayamayacağım için bebeği boğup bir poşete koydum, daha sonra evin bahçesindeki duvarın dibine gömdüm. Yıllardır bunun vicdan azabını çekiyorum. Ailemin hamile kaldığımdan ve bebeği gömdüğümden haberleri yok. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

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(AA/DHA)

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