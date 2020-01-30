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Eşiyle tartıştıktan sonra evden ayrıldı, iş yerinde intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 11:53 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kepez ilçesinde, eşiyle tartıştıktan sonra evden ayrılan Abdullah Ö., iş yerinde tavana bağladığı iple kendisini asarak, yaşamına son verdi.

Olay, dün gece, ilçeye bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Ö., iddiaya göre, birkaç gün önce eşi M.Ö. ile tartışarak, evden ayrıldı. Dün eşiyle görüşen ve tekrar tartışan Abdullah Ö., akşam saatlerinde kiracı olduğu mobilya atölyesine geldi. Abdullah Ö., tavana bağladığı iple kendisini astı. Bu sırada yoldan geçen dükkanın mülk sahibi, kepengin yarım açık olmasından şüphelenerek, içeri girdi. Abdullah Ö.'yü tavana asılı gören iş yeri sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla atölyeye gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, 3 çocuk babası Abdullah Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Abdullah Ö.'nün ölüm haberini alan yakınları, iş yerine gelerek, gözyaşı döktü. Polisin incelemesinin ardından Abdullah Ö.'nün cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Komşuları, Abdullah Ö.'nün bir süredir dükkanın önünde park halindeki kamyonette kaldığını söyledi. Kamyonetin içinde ise battaniye olduğu görüldü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya intihar Kepez

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