HABER

ESKEP'te, yeni dönem kursları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 16:51 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışan ESKEP'in yeni dönem kursları başladı

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışan Eyüp Sultan Kadın Emeği Programı'nda (ESKEP), yeni dönem kursları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultanlı kadınların ilgi gösterdiği, Eylül ayında başlayan dikiş, amigurimi (örgü bebek) ve aşçı çırağı kurslarına Ekim ayında iğne oyası ve kuaförlük eğitimlerinin eklendiği belirtildi.

Farklı sürelerde gerçekleştirilen kurslarda verilen eğitimlerle kadınların el emeği, göz nuru ürünlerini değerlendirmeleri ve aile bütçelerine katkıda bulunmalarına imkan sağlanırken, Eyüpsultanlı kadınlar, beceri ve yetenekleri doğrultusunda verilen mesleki eğitimlerle geleceğe sağlam bir şekilde adım atıyor.

Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa düzenlenen kursların sonunda eğitimini tamamlayan kadınlara sertifika veriliyor.

- Kurslar, hanımların yoğun ilgisiyle karşılanıyor

ESKEP'te dikiş kursu alanında verilen eğitimlerde kursiyerlere kalıp çıkarma, kumaşı kalıba uygulama, dikiş dikme, overlok çekme ve ütü aşamaları uygulamalı bir şekilde gösteriliyor. Kurs, 3 ay sürüyor ve kursun bitiminde yeni kurslar açılarak, dikiş eğitimleri aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Yaklaşık bir ay süren aşçılık çırağı kurslarında da ilk etapta kursiyerlere iş sağlığı güvenliği, hijyen ve temizlik gibi teorik bilgiler veriliyor. Kalan haftalarda ise sebzelerin hazırlanması, garnitürler, soslar, çorba ve ana yemeklerin hazırlanması pratik olarak gösteriliyor.

Pastacılık kursunda ise kremaların ve yaş pastaların yapılması gibi bir çok konuda eğitim veriliyor.

Yün iplikler ve tığ yardımıyla belli şablonlara uygun olarak işlenen amigurimi (örgü bebek) alanında örgüler, elyaflarla doldurularak farklı şekiller verilip, oyuncak figürler hazırlanıyor.

Organik ipler kullanıldığı için kolayca temizlenebilen oyuncak örgüler hem uzun ömürlü oluyor, hem de çocuklar için sağlık tehlikesi bulunmadığı için hanımlar tarafında tercih edilen el sanatları arasında yer alıyor.

İzleyenler şaşkınlıkla karşıladı! Sevişme sahnesinde...İzleyenler şaşkınlıkla karşıladı! Sevişme sahnesinde...
Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar kameralar önünde eşini ıslattıErdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar kameralar önünde eşini ıslattı
İstanbul Havalimanı ilk yolcularını karşıladıİstanbul Havalimanı ilk yolcularını karşıladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eyüpsultan amigurimi (örgü bebek) aşçı çırağı kursları dikiş Eyüp Sultan Kadın Emeği Programı Eyüpsultanlı kadınlar iğne oyası kuaförlük eğitimleri

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Öğretmen olma şartı değişiyor! Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor

Öğretmen olma şartı değişiyor! Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor

Sunucu Murat Başoğlu serbest bırakıldı

Sunucu Murat Başoğlu serbest bırakıldı

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Gürsel Tekin: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım!

Gürsel Tekin: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan askerlik şubelerine gece yarısı denetimi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan askerlik şubelerine gece yarısı denetimi

İlginizi Çekebilir

Dağlıca ve Aktütün saldırılarını yöneten terörist, YPG'nin 2 numaralı ismi oldu

Dağlıca ve Aktütün saldırılarını yöneten terörist, YPG'nin 2 numaralı ismi oldu

HSK kararnamesi Resmi gazete'de yayımlandı! 2 binden fazla atama yapıldı

HSK kararnamesi Resmi gazete'de yayımlandı! 2 binden fazla atama yapıldı

Rektörden çok konuşulacak sözler: Erdoğan'a itaat farz, karşı çıkmak haramdır

Rektörden çok konuşulacak sözler: Erdoğan'a itaat farz, karşı çıkmak haramdır

Bedelli askerlik başvuru süresi uzatılacak mı? (Bedelli askerlik son başvuru tarihi)

Bedelli askerlik başvuru süresi uzatılacak mı? (Bedelli askerlik son başvuru tarihi)

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karamollaoğlu'ndan Melih Gökçek sorusuna dikkat çeken yanıt!

Karamollaoğlu'ndan Melih Gökçek sorusuna dikkat çeken yanıt!

'Erdoğan'a itaat farzdır' diyen rektöre İYİ Parti'den tepki: Görevden alınmalı

'Erdoğan'a itaat farzdır' diyen rektöre İYİ Parti'den tepki: Görevden alınmalı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmen açıkladı: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmen açıkladı: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi...

Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar kameralar önünde eşini ıslattı

Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar kameralar önünde eşini ıslattı

Eren Erdem'den ilginç savunma: Adnan Oktar'dan tutuklansam...

Eren Erdem'den ilginç savunma: Adnan Oktar'dan tutuklansam...

Son dakika! Kemer Belediye Başkanı'ndan belediyeye düzenlenen yolsuzluk operasyonuyla ilgili açıklama

Son dakika! Kemer Belediye Başkanı'ndan belediyeye düzenlenen yolsuzluk operasyonuyla ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.