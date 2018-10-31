ESKEP'te, yeni dönem kursları başladı

ESKEP'te dikiş kursu alanında verilen eğitimlerde kursiyerlere kalıp çıkarma, kumaşı kalıba uygulama, dikiş dikme, overlok çekme ve ütü aşamaları uygulamalı bir şekilde gösteriliyor. Kurs, 3 ay sürüyor ve kursun bitiminde yeni kurslar açılarak, dikiş eğitimleri aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Farklı sürelerde gerçekleştirilen kurslarda verilen eğitimlerle kadınların el emeği, göz nuru ürünlerini değerlendirmeleri ve aile bütçelerine katkıda bulunmalarına imkan sağlanırken, Eyüpsultanlı kadınlar, beceri ve yetenekleri doğrultusunda verilen mesleki eğitimlerle geleceğe sağlam bir şekilde adım atıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultanlı kadınların ilgi gösterdiği, Eylül ayında başlayan dikiş, amigurimi (örgü bebek) ve aşçı çırağı kurslarına Ekim ayında iğne oyası ve kuaförlük eğitimlerinin eklendiği belirtildi.

Yaklaşık bir ay süren aşçılık çırağı kurslarında da ilk etapta kursiyerlere iş sağlığı güvenliği, hijyen ve temizlik gibi teorik bilgiler veriliyor. Kalan haftalarda ise sebzelerin hazırlanması, garnitürler, soslar, çorba ve ana yemeklerin hazırlanması pratik olarak gösteriliyor.

Pastacılık kursunda ise kremaların ve yaş pastaların yapılması gibi bir çok konuda eğitim veriliyor.

Yün iplikler ve tığ yardımıyla belli şablonlara uygun olarak işlenen amigurimi (örgü bebek) alanında örgüler, elyaflarla doldurularak farklı şekiller verilip, oyuncak figürler hazırlanıyor.

Organik ipler kullanıldığı için kolayca temizlenebilen oyuncak örgüler hem uzun ömürlü oluyor, hem de çocuklar için sağlık tehlikesi bulunmadığı için hanımlar tarafında tercih edilen el sanatları arasında yer alıyor.

