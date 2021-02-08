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Eski ABD Başkanı Trump'ın Senatodaki azil yargılaması yarın başlıyor

08.02.2021 18:22 | Son Güncelleme:
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Eski ABD Başkanı Trump'ın Senatodaki azil yargılaması yarın başlıyor

6 Ocak'taki Kongre baskının sorumlusu olmakla suçlanan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "azil istemiyle" Senatodaki yargılaması yarın başlıyor.

ABD tarihinde 2. kez azil istemiyle yargılanan ilk isim olan Trump'ın Senatoda yargılanması öncesindeki süreç bugün tamamlanıyor.

Tarafların ön duruşma kapsamındaki tüm belgelerini Senatoya sunmaları için süre bugün dolarken yarından itibaren Senato Genel Kurulundaki yargılama başlayacak.

TANIKLAR DİNLENECEK

Gerek Demokratlar, gerekse Cumhuriyetçiler, söz konusu yargılama sürecinin geçen yıl şubat ayındaki ilk azil yargılamasına kıyasla daha kısa sürmesini beklediklerini belirtti.

Buna göre yarın başlayacak oturumlarda açılış sunumlarının ardından senatörlerin sorularını yöneltecekleri bölüme geçilecek ve akabinde varsa tanıklar dinlenecek.

Bu sürecin ardından Trump'ın 6 Ocak'taki Kongre baskınından dolayı suçlu olup olmadığına karar verilecek oylama gerçekleştirilecek.

100 sandalyeli Senatoda Trump'ın suçlu bulunabilmesi için en az 3'te 2 çoğunluğun (67 senatör) Trump aleyhinde oy vermesi gerekiyor. Demokratların ve Cumhuriyetçilerin 50'şer sandalyeye sahip olduğu mevcut Senato aritmetiğinde Trump'ın aklanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

1'i polis toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını konusunda Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi 14 Ocak günü Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Trump'ın Senatodaki yargı sürecinin 8 Şubat haftasında başlayacağını duyurmuş, ön duruşma dosyasına ilişkin tüm belge ve delillerin 8 Şubat gününe kadar tamamlanmasının hemen ardından yargılamanın başlayacağını bildirmişti.

Demokratlar eski Başkan Trump'a Senatoda ifade verme çağrısı yapmış, ancak Trump'ın avukatları bunun olmayacağını açıklamıştı. (AA)

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