Eski ABD Başkanı Trump'ın Senatodaki azil yargılaması yarın başlıyor

ABD tarihinde 2. kez azil istemiyle yargılanan ilk isim olan Trump'ın Senatoda yargılanması öncesindeki süreç bugün tamamlanıyor.

Tarafların ön duruşma kapsamındaki tüm belgelerini Senatoya sunmaları için süre bugün dolarken yarından itibaren Senato Genel Kurulundaki yargılama başlayacak.

TANIKLAR DİNLENECEK

Gerek Demokratlar, gerekse Cumhuriyetçiler, söz konusu yargılama sürecinin geçen yıl şubat ayındaki ilk azil yargılamasına kıyasla daha kısa sürmesini beklediklerini belirtti.

Buna göre yarın başlayacak oturumlarda açılış sunumlarının ardından senatörlerin sorularını yöneltecekleri bölüme geçilecek ve akabinde varsa tanıklar dinlenecek.

Bu sürecin ardından Trump'ın 6 Ocak'taki Kongre baskınından dolayı suçlu olup olmadığına karar verilecek oylama gerçekleştirilecek.

100 sandalyeli Senatoda Trump'ın suçlu bulunabilmesi için en az 3'te 2 çoğunluğun (67 senatör) Trump aleyhinde oy vermesi gerekiyor. Demokratların ve Cumhuriyetçilerin 50'şer sandalyeye sahip olduğu mevcut Senato aritmetiğinde Trump'ın aklanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.