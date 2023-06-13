Eski ABD Başkanı Trump yarın mahkemeye çıkıyor! 20 yıl hapis cezası alabilir...

Trump, çok gizli hükümet belgelerini saklamak ve ulusal güvenliği tehlikeye atmakla suçlandı. Tarihi bir ceza davası olarak ifade edilen davada Trump, yarın ilk kez mahkemeye çıkacak.

Trump'ın kovuşturması, Adalet Bakanlığı'nın eski bir başkana yönelik ilk davası olarak tarihe geçti. Trump'ın önemli bir hapis cezası alma ihtimali bulunuyor.

TRUMP'A YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR NEDİR?

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan 49 sayfalık iddianame'ye göre Trump, 31'i ulusal savunma bilgilerinin kasıtlı olarak saklanmasıyla ilgili olmak üzere 37 ağır suçla suçlandı. Diğer 6 suç unsurunu ise engelleme ve yanlış beyanlarda bulunmak için komplo kurmak suçları teşkil ediyor.

Trump, 2021'de görevden ayrıldığında Mar-a-Lago Florida'daki malikanesinde, düzinelerce ulusal güvenlik dosyasını yasadışı ve gelişigüzel bir şekilde istiflemek, bunları iade etmeyi reddetmek ve onları kurtarmaya çalışan müfettişleri engellemek için komplo kurmakla suçlanıyor.

Öte yandan ABD sırlarını, güvenlik izni olmayan kişilerle paylaşmaktan da suçlanan Trump'ın sakladığı dosyaların içerikleri; nükleer programlar, ABD ve yabancı hükümetlerin savunma ve silah kapasitelerini içerdiği ifade ediliyor.

SUÇLAMALARI REDDETMESİ BEKLENİYOR

Trump'ın, daha önce yaptığı açıklamalarda suçlamaları 'saçma' olarak nitelendirdiği için yarın Miami'de görülecek davada da iddiaları reddetmesi bekleniyor.

Miami'deki bölgesel bir radyo istasyonuna konuşan Trump, "Asla böyle bir şey olmadı. Böyle bir cadı avı hiç olmadı" dedi.

TRUMP HAPSE Mİ GİRİYOR?

Suçlamaların fazlalığı ve önemi oldukça yüksek olduğu için dünya basınında Trump'ın onlarca yıl hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.

ABD'deki 'Casusluk Yasası'nı ihlal ettiği iddiasıyla Trump'ın en fazla 20 yıl hapis cezası alması bekleniyor.

