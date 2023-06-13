HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Eski ABD Başkanı Trump yarın mahkemeye çıkıyor! 20 yıl hapis cezası alabilir...

Eski ABD Başkanı Trump yarın mahkemeye çıkıyor! 20 yıl hapis cezası alabilir...

13.06.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2017-2021 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanı olarak görev yapmış Amerikalı siyasetçi ve iş insanı Donald Trump, devlete ait gizli belgeleri sakladığı gerekçesiyle ilgili açılan davada yarın Miami'de hakim karşısına çıkacak. 'Casusluk Yasası' ihlali kapsamında Trump onlarca yıllık hapis cezasıyla karşı karşıya...

Eski ABD Başkanı Trump yarın mahkemeye çıkıyor! 20 yıl hapis cezası alabilir...

Trump, çok gizli hükümet belgelerini saklamak ve ulusal güvenliği tehlikeye atmakla suçlandı. Tarihi bir ceza davası olarak ifade edilen davada Trump, yarın ilk kez mahkemeye çıkacak.

Trump'ın kovuşturması, Adalet Bakanlığı'nın eski bir başkana yönelik ilk davası olarak tarihe geçti. Trump'ın önemli bir hapis cezası alma ihtimali bulunuyor.

donald trumpp

TRUMP'A YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR NEDİR?

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan 49 sayfalık iddianame'ye göre Trump, 31'i ulusal savunma bilgilerinin kasıtlı olarak saklanmasıyla ilgili olmak üzere 37 ağır suçla suçlandı. Diğer 6 suç unsurunu ise engelleme ve yanlış beyanlarda bulunmak için komplo kurmak suçları teşkil ediyor.

Trump, 2021'de görevden ayrıldığında Mar-a-Lago Florida'daki malikanesinde, düzinelerce ulusal güvenlik dosyasını yasadışı ve gelişigüzel bir şekilde istiflemek, bunları iade etmeyi reddetmek ve onları kurtarmaya çalışan müfettişleri engellemek için komplo kurmakla suçlanıyor.

Öte yandan ABD sırlarını, güvenlik izni olmayan kişilerle paylaşmaktan da suçlanan Trump'ın sakladığı dosyaların içerikleri; nükleer programlar, ABD ve yabancı hükümetlerin savunma ve silah kapasitelerini içerdiği ifade ediliyor.

police

SUÇLAMALARI REDDETMESİ BEKLENİYOR

Trump'ın, daha önce yaptığı açıklamalarda suçlamaları 'saçma' olarak nitelendirdiği için yarın Miami'de görülecek davada da iddiaları reddetmesi bekleniyor.

Miami'deki bölgesel bir radyo istasyonuna konuşan Trump, "Asla böyle bir şey olmadı. Böyle bir cadı avı hiç olmadı" dedi.

get

TRUMP HAPSE Mİ GİRİYOR?

Suçlamaların fazlalığı ve önemi oldukça yüksek olduğu için dünya basınında Trump'ın onlarca yıl hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.

ABD'deki 'Casusluk Yasası'nı ihlal ettiği iddiasıyla Trump'ın en fazla 20 yıl hapis cezası alması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çin'de Türkiye'nin 5. temsilciliği Çıngdu'da açıldıÇin'de Türkiye'nin 5. temsilciliği Çıngdu'da açıldı
Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci kaza geçirdi! Yanındaki arkadaşı da yaralandıEski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci kaza geçirdi! Yanındaki arkadaşı da yaralandı
Erdoğan'ın ilk ziyareti KKTC'ye! "Görmezden gelenler hayalleriyle avunsunlar"Erdoğan'ın ilk ziyareti KKTC'ye! "Görmezden gelenler hayalleriyle avunsunlar"
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Miami abd

En Çok Okunan Haberler

Ünlü isim için flaş karar... Merkez Bankası'ndaki görevine son verildi

Ünlü isim için flaş karar... Merkez Bankası'ndaki görevine son verildi

Asgari ücret 2023 zammı o tarihe kadar tamam! Toplantı bitti ilk açıklama geldi

Asgari ücret 2023 zammı o tarihe kadar tamam! Toplantı bitti ilk açıklama geldi

Devlet Bahçeli'den asgari ücret açıklaması! 'Söz veriyorum'

Devlet Bahçeli'den asgari ücret açıklaması! 'Söz veriyorum'

19 ilçe birden il olabilir... Biri de İstanbul'un yanı başında

19 ilçe birden il olabilir... Biri de İstanbul'un yanı başında

Erdoğan'dan Azerbaycan'da kritik Şuşa mesajı!

Erdoğan'dan Azerbaycan'da kritik Şuşa mesajı!

Resmen haritadan silindi! Uzmanlar uyardı: Bir an önce…

Resmen haritadan silindi! Uzmanlar uyardı: Bir an önce…

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

Olay hareket! Joe Biden ile tokalaştıktan sonra üstünü çıkarttı

Olay hareket! Joe Biden ile tokalaştıktan sonra üstünü çıkarttı

Uçuş görevlisi otel odalarının güvenliğini böyle kontrol ediyormuş

Uçuş görevlisi otel odalarının güvenliğini böyle kontrol ediyormuş

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.