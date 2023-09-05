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Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, tahliye edildi

05.09.2023 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 16 aydır tutuklu bulunan eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, tahliye edildi.

Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, tahliye edildi

Avcılar Belediyesi tarafından 2015 ve 2016 yılları arasında yapılan ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla tutuklanan eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'ye tahliye kararı çıktı.

Duruşma Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Handan Toprak Benli yaklaşık 16 aydır Bakırköy Kadın Cezaevi'nde tutuklu bulunuyordu. Handan Toprak Benli hakkında iddianame hazırlanmasının ardından dosyası Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki mevcut dosya ile birleştirildi. Handan Toprak Benli'nin üzerine atılı olan suçların vasıflarının değişme ihtimaline karşı çıkarıldığı ilk duruşmada tahliye edilmesine karar verildi. Eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede şüpheliler Burçin Baykal, Barış Keleş, Bayram Yılmaz, Eyüp Kara, Gökçe Sezer, İsa Alp, Kemal Gönülcan, Nurcan Kaya, Ramazan Kaya, Rasul Çetin, Sefer Gürsoy, Umut Kaya ve Uğur Çetin'in Avcılar Belediyesinde kamu görevlisi sıfatıyla çalıştıkları belirtildi. Adı geçen şüphelilerin ihale sürecinde suç örgütüyle birlikte hareket ettikleri hizmet alımı işinin şartnameye uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeden eksiksiz yapılmış gibi teslim aldıkları bu şekilde müşteki idarelerin zarara uğratılmasına neden oldukları anlatıldı. Şüpheliler Erkan Karaarslan, Çiğdem Şanlı, Muharrem Şanlı, Mücahit Doğan, Ümit Erkan ve Ebubekir Deligöz'ün ise ihalelerde yüklenici firma yetkilileri oldukları diğer şüphelilerin eylemlerine azmettiren sıfatıyla iştirak ettikleri, bu suretle ihale süreci sonucunda haksız olarak maddi menfaat temin ettikleri ve kamuyu zarara uğrattıklarına yer verildi. İddianamede, Erkan Karaarslan için iki eylem yönünden, kurduğu örgüt faaliyeti kapsamında, 'İhaleye fesat karıştırmaya azmettirme', 'Edimin ifasına fesat karıştırmaya azmettirme', 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' ve 'Zincirleme şekilde özel belgede sahtecilik' suçlarından toplam 22 yıldan 38 yıl 6 aya kadar hapsi talep etti. Diğer sanıkların ise "Suç örgütüne üye olmak", "İhaleye fesat karıştırma", "Edimin ifasına fesat karıştırma", "Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" ve "Zincirleme şekilde özel belgede sahtecilik" suçlarından toplamda ayrı ayrı 10 yıldan 26 yıl 3 aya kadar hapis cezası isteniyor.

(DHA)

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