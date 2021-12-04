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Eski Bakan Güldal Akşit, son yolculuğuna uğurlandı

04.12.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Turizm ve Devlet Bakanı, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Güldal Akşit için TBMM'de tören düzenlendi. Güldal Akşit, Ankara Kocatepe Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğa uğurlandı.

Eski Bakan Güldal Akşit, son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti 22 ve 23'üncü dönem İstanbul Milletvekili, eski Turizm ve Devlet Bakanı, AK Parti kurucu üyesi Güldal Akşit, 8 Kasım'dan bu yana koronavirüs tedavisi gördüğü İbni Sina Hastanesi'nde dün sabah yaşamını yitirdi. AK Parti Genel Başkan Danışmanı Güldal Akşit için TBMM'de tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Sentop, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, eski Meclis başkanları, milletvekilleri, siyasiler ve Akşit'in eşi ile yakınları katıldı. Törende saygı duruşunda bulunulması ardından Güldal Akşit'in özgeçmişi okundu ve dua edildi. Tören katılanlar Güldal Akşit'in eşi Haluk Akşit ve yakınlarına taziyelerini iletti. Akşit'in cenazesi, törenin ardından Kocatepe Camisi’ne götürüldü. Akşit, burada düzenlenecek cenaze töreni ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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KOCATEPE'DE TÖREN

AK Parti'li Güldan Akşit için TBMM'deki törenin ardından Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Ankara Valisi Vasip Şahin, milletvekilleri, eski meclis başkanları, Güldal Akşit’in ailesi ve yakınları katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın öğle namazından sonra cenaze namazını kıldırmasının ardından dua edildi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, uzun yıllar birlikte çalıştığı Güldal Akşit ile ilgili düşüncelerini dile getirdi. Güldal Akşit'in cenazesi daha sonra Karşıyaka Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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