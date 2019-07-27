Eski bakan Işılay Saygın hayatını kaybetti

Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA) - TÜRK siyasetinin önemli isimlerinden, eski Turizm ve Devlet Bakanı Işılay Saygın, İzmir'de solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybetti.

'Türkiye'nin ilk kadın çevre ve turizm bakanı' unvanına sahip olan, bir dönem devlet bakanlığı ve Buca Belediye Başkanlığı görevi de yapan Işılay Saygın, 28 Haziran'da nefes darlığı yaşadığı için İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi gören Saygın, 29 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 72 yaşında hayatını kaybetti.

Işılay Saygın, 5 dönem İzmir milletvekilliğinin yanı sıra 51 ve 52'nci Hükümetlerde Devlet Bakanı görevini üstlenmişti. Saygın, 53'üncü Hükümette ilk kadın Turizm Bakanı, 54'üncü ve 55'inci Hükümetlerde ise yeniden Devlet Bakanı olarak görev yapmıştı.

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