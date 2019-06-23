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Eski Bakanlardan Güneş Taner oyunu kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 12:48 | Son Güncelleme

ESKİ  bakanlardan Güneş Taner, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için oyunu Sarıyer'de kullandı Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Güneş Taner, 1043 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Eski Bakanlardan Güneş Taner oyunu kullandı

Özden ATİK/ İSTANBUL, (DHA) ESKİ bakanlardan Güneş Taner, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için oyunu Sarıyer'de kullandı

Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Güneş Taner, 1043 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra gazetecilerin seçimleri nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine Taner, "Hayırlı uğurlu olsun. Bir belediye seçimi için, iki defa sandığa gitmek, neredeyse iki aydır da adayların ne yapacağını tekrar tekrar dinledikten sonra, vatandaş olarak mutluyuz" dedi. Güneş Taner, daha sonra aracına binerek ayrıldı.

(FOTOĞRAF)

Eski Bakanlardan Güneş Taner oyunu kullandı

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