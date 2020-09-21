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Eski başkanın vurduğu şahıs öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 09:17 | Son Güncelleme

Eski Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer’in vurduğu şahıs hayatını kaybetti.Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Eski başkanın vurduğu şahıs öldü

Eski Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer’in vurduğu şahıs hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski Sinop Belediyesi Zeki Yılmazer (63) ile Atıf Argun (67) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi Yılmazer, tabancayla Atıf Argun’a ateş açtı. Argun, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Olayda Yılmazer de elinden yaralandı. Argun ve Yılmazer, sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Atıf Argun bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

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