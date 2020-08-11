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  4. Eski BBC Türkçe Radyosu sunucularından, usta yayıncı Turan Erdemgil vefat etti

Eski BBC Türkçe Radyosu sunucularından, usta yayıncı Turan Erdemgil vefat etti

11.08.2020 18:28 | Son Güncelleme

Turan Erdemgil, Londra'da 83 yaşında yaşamını yitirdi. BBC Türkçe Müdürü Murat Nişancıoğlu, Turan Erdemgil'in usta bir yayıncı olarak BBC Türkçe çalışanlarına esin kaynağı olduğunu ve 2011'de yayınlarına son veren BBC Türkçe Radyosu'na önemli katkılarda bulunduğunu söyledi. Eşi Serpil Erdemgil ise "Yayıncılığı kadar insanlığına da hayrandım" dedi.

Eski BBC Türkçe Radyosu sunucularından, usta yayıncı Turan Erdemgil vefat etti

Eski BBC Türkçe Radyosu çalışanlarından Turan Erdemgil, Londra'da 83 yaşında yaşamını yitirdi.

BBC Türkçe Müdürü Murat Nişancıoğlu, Turan Erdemgil'in usta bir yayıncı olarak BBC Türkçe çalışanlarına esin kaynağı olduğunu ve 2011'de yayınlarına son veren BBC Türkçe Radyosu'na önemli katkılarda bulunduğunu söyledi.

Eşi Serpil Erdemgil ise "Yayıncılığı kadar insanlığına da hayrandım" dedi.

1978 yılında Ankara Radyosu'nun müdürlüğünü yapan Erdemgil, TRT Televizyonu'nda uzmanların yanı sıra halkın temsilcilerinin de katıldığı "Forum" adlı canlı tartışma programını hazırlayıp sundu.

Forum, bu tür tartışma programlarının Türkiye'deki ilk örneği oldu.

Tek profesyonel sunucu

Turan Erdemgil, daha sonra Londra'dan yayın yapan BBC Türkçe Radyosu'nda 15 yılı aşkın bir süre sunucu olarak görev yaptı.

Erdemgil, BBC Dünya Servisi'ndeki 37 dil servisi içinde profesyonel sunucu olan ilk yayıncıydı.

BBC Türkçe'den ayrıldıktan sonra Meclis TV'nin kuruluşunda görev alan Turan Erdemgil, Londra'da uzun süre boyunca Atatürkçü Düşünce Derneği'nin onur kurulu başkanlığını yürüttü.

Turan Erdemgil'in cenazesi Londra'da toprağa verilecek.

Erdemgil, bir çocuk ve iki torun sahibiydi.

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