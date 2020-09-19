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  4. Eski Belediye Başkanı Tanık'ı zehirli örümcek ısırdı! Hastaneden açıklama

Eski Belediye Başkanı Tanık'ı zehirli örümcek ısırdı! Hastaneden açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 17:27 | Son Güncelleme

Çankaya eski Belediye Başkanı Bülent Tanık'ı İzmir'de zehirli örümcek ısırdı. Tanık, yoğun bakımda tedaviye alındı. Ege Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği'nden Tanık'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

Eski Belediye Başkanı Tanık'ı zehirli örümcek ısırdı! Hastaneden açıklama

2009-2014 yılları arasında Çankaya Belediye Başkanı olan Bülent Tanık'ı, geçen hafta İzmir'in Foça ilçesinde zehirli örümcek ısırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde danışmanlık yapan Bülent Tanık önceki gün fenalaştı. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Tanık, yoğun bakımda tedaviye alındı.

BÜLENT TANIK'IN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Ege Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği, zehirli örümceğin ısırdığı Tanık'ın sağlık durumuyla ilgili sosyal medya aracılığıyla açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çankaya eski Belediye Başkanı Bülent Tanık, hastanemiz Anestezi Yoğun Bakım Servisinde tedavisine devam etmektedir. Entübe olup tedbir amaçlı uyutulan hastamızın genel durumu düne göre daha iyidir."

Öte yandan Bülent Tanık'ın bilincinin açıldığı ve solunum cihazına bağlı olarak tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

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