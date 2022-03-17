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  4. Eski belediye başkanından husumetlisine silahlı saldırı! Mahkemeden flaş karar

Eski belediye başkanından husumetlisine silahlı saldırı! Mahkemeden flaş karar

17.03.2022 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de eski Sarıoğlan Belediyesi Başkanı Ali Osman Yıldız (49), aralarında husumet olan Yusuf Güçlü'yü tabancayla ayağından vurarak yaraladı. Yıldız hakkında tutuklu yargılandığı davada ev hapsi tedbiri ile tahliye kararı verildi. Yıldız, "Bana sahte çek verdi. Daha önce kendisinden şikayetçi olmuştum. Olay günü de mağdur olduğumu söyleyerek kendisine yalvardım. 'Git ne yapıyorsan yap' dedi. Kendisinin silahı olduğu için arabasından silahını alacak düşüncesi ile ateş ettim" dedi.

Eski belediye başkanından husumetlisine silahlı saldırı! Mahkemeden flaş karar

Dehşete düşüren olay, geçen yıl 19 Ekim'de, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi'ndeki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, eski Sarıoğlan Belediyesi Başkanı Ali Osman Yıldız, husumetli olduğu Yusuf Güçlü ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yıldız, belinden çıkardığı tabanca ile Güçlü'yü sol bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Güçlü’yü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ali Osman Yıldız ise polis merkezine giderek teslim oldu. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Yıldız hakkında, 'yaralama' suçundan dava açıldı.

Kayseri 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında Yusuf Güçlü hazır bulunurken, sanık Ali Osman Yıldız da cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Önceki savunmalarını tekrar eden Yıldız, "Bana sahte çek verdi. Daha önce kendisinden şikayetçi olmuştum. Olay günü de mağdur olduğumu söyleyerek kendisine yalvardım. 'Git ne yapıyorsan yap' dedi. Kendisinin silahı olduğu için arabasından silahını alacak düşüncesi ile ateş ettim" dedi.
Tedavi sürecinin devam ettiğini belirten Yusuf Güçlü ise şikayetinin devam ettiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Ali Osman Yıldız'ın cezaevinde kaldığı süre ile mağdurun kati raporunun gecikmesi nedeniyle ev hapsi tedbiri ile tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri silahlı saldırı
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