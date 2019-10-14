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Eski Bursa Valisi ve 47 sanığın yeniden yargılanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 18:34 | Son Güncelleme

Eski Vali Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 48 sanığın istinaf mahkemesindeki yargılanmalarına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yeniden görülen davada, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 48 sanığın istinaf mahkemesindeki yargılanmalarına devam edildi.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince konferans salonunda görülen davanın duruşmasına, tutuklu Ahmet Gören, Ahmet Keşkekoğlu ve Davut Baykan ile aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da bulunduğu tutuksuz 36 sanık katıldı.

İlk derece mahkemesindeki karar duruşmasında hakkında tutuklama kararı verilen Celal Sevmezler ile tutuksuz yargılanan 8 kişi ise duruşmaya gelmedi.

Kimlik tespitlerinin ardından sanıklar, geçen duruşma cumhuriyet savcısının açıkladığı mütalaaya karşı savunma yaptı.

İddianamedeki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar haklarında beraat kararı verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, 15 sanığın savunma yaptığı duruşmaya, diğer sanıkların da dinlenilmesi için yarına kadar ara verdi.

- İlk derece mahkemesindeki kararlar

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde 6 Aralık 2018'de yapılan karar duruşmasında, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 60 sanıktan 37'sine, 1 yıl 6 ay ile 7 yıl 6 arasında değişen hapis cezaları verilmişti.

Mahkeme heyeti, 7 sanığın ev hapislerinin devamına karar vermiş, Harput'un da aralarında bulunduğu ev hapsinde tutulan diğer sanıklar hakkında ise yaşadıkları kentin dışına çıkmama şartıyla adli kontrol tedbiri uygulamıştı.

Sanıklardan 10'unun beraat ettiği davada, ayrıca 3 sanığın ceza almasına yer olmadığına karar verilmiş, diğerlerinin dosyası ayrılmıştı.

Bu kararlara Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile taraf avukatları itiraz etmişti.

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Bursa FETÖ Vali Şahabettin Harput yargılama

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