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Eski Danıştay üyesi Çelik'e FETÖ üyeliğinden 13 yıl 6 ay hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 21:09 | Son Güncelleme

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Danıştay üyesi Mehmet Çelik'e FETÖ üyeliğinden 13 yıl 6 ay hapis cezası verdi

Eski Danıştay üyesi Mehmet Çelik, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Çelik ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Çelik, örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olmadığını öne sürdü.

Hakkındaki yargılamanın "tiyatro" olduğunu, suçlamalara yönelik somut delil bulunmadığını iddia eden Çelik, meslek hayatı boyunca utanılacak bir şey yapmadığını söyledi.

Tanık beyanlarının da zorla alındığını savunan Çelik, "Böyle bir örgüt yok, ben de örgüt üyesi, terörist değilim. Bugün tutuklamaları, yargılamaları yapanlar gerçek hakimler karşısına çıktığında attıkları imzaya sahip çıkabilecekler mi? Ben evinde oturan, dışarı bile çıkmayan birisiydim." dedi.

Çelik ile avukatının savunmasını tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi.

- Karar

Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık yapan Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu.

Karara göre, sanık Mehmet Çelik'e, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşılarak 9 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında, cezanın yarı oranında artırılmasını öngören "3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddesi" uyarınca sanığa verilen ceza 13 yıl 6 aya çıkarıldı.

Sanığın yargılama sürecindeki davranışları dikkate alındığında hakkında takdiri indirim sebebinin tespit edilmediği gerekçesiyle sanık hakkında TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanmadı.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Çelik'in tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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