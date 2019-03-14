Eski Danıştay üyesine hapis cezası

Eski Danıştay üyesi Vecdi Karanfil'e, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 8 yıl hapis cezası verildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Karanfil ile avukatı katıldı.

Duruşmada, sanık ve avukatı esasa yönelik savunmalarını yaptı. Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Karanfil, iddiaları reddetti. Örgüt üyesi olmadığını ileri süren Karanfil, beraatini istedi.

Savunmasının ardından son sözleri sorulması üzerine Karanfil, "Silahlı terör örgütü üyeliği suçunu işlemedim. Silah kullanmayı bile bilmiyorum. Bu suçlama hayatımla örtüşmüyor." dedi.

- Karar

Savunmaların tamamlanmasından sonra duruşmaya ara verildi. Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu.