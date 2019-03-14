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Eski Danıştay üyesine hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 19:06 | Son Güncelleme

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Danıştay üyesi Vecdi Karanfil'i, FETÖ üyeliğinden 8 yıl hapis cezasına çarptırdı

Eski Danıştay üyesi Vecdi Karanfil'e, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 8 yıl hapis cezası verildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Karanfil ile avukatı katıldı.

Duruşmada, sanık ve avukatı esasa yönelik savunmalarını yaptı. Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Karanfil, iddiaları reddetti. Örgüt üyesi olmadığını ileri süren Karanfil, beraatini istedi.

Savunmasının ardından son sözleri sorulması üzerine Karanfil, "Silahlı terör örgütü üyeliği suçunu işlemedim. Silah kullanmayı bile bilmiyorum. Bu suçlama hayatımla örtüşmüyor." dedi.

- Karar

Savunmaların tamamlanmasından sonra duruşmaya ara verildi. Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu.

Karara göre, sanık Vecdi Karanfil'e, "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'e üye olmak" suçundan, alt sınırdan uzaklaşılarak 6 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddesi uyarınca sanığa verilen ceza 9 yıla çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanarak ceza, 8 yıla indirildi.

Mahkeme heyeti, adli kontrole hükmedilen sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına da karar verdi.

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