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Eski Danıştay üyesine hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 15:27 | Son Güncelleme

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Danıştay üyesi Okay Koçak'a FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi - Mahkeme heyeti, tutuklulukta geçirilen süreyi ve ceza miktarını dikkate alarak, sanığın tahliyesine hükmetti

Eski Danıştay üyesi Okay Koçak'a, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmalarına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Koçak ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Koçak, örgüt üyesi olmadığını ileri sürerek, beraatini istedi.

Koçak ve avukatının savunmasının ardından duruşmaya ara verildi.

- Karar

Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Başkanı Burhan Karaloğlu tarafından okundu.

Kararda, sanık Okay Koçak'ın üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun sabit olduğu, bu nedenle sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre, oluşan zarar ve tehlikenin ağırlığı" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılıp 6 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza 9 yıla çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanarak, ceza 7 yıl 6 aya indirildi.

Tutuklulukta geçirilen süreyi ve ceza miktarını dikkate alarak, sanığın tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, Koçak hakkında yurt dışına çıkış yasağına da hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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Danıştay FETÖ Okay Koçak Yargıtay

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