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Eski Danıştay üyesine hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 13:42 | Son Güncelleme

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Danıştay üyesi Mesut Güngör'e FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi

Eski Danıştay üyesi Mesut Güngör, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Güngör ile avukatı katıldı.

Savunmasında örgüt üyesi olmadığını ileri süren Güngör, suçlamaları reddetti, beraatini istedi.

Sanık Mesut Güngör ve avukatının savunmasını tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi.

- Karar

Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık yapan Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu.

Karara göre sanık Mesut Güngör'e, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşılarak 6 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza 9 yıla çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanarak ceza 7 yıl 6 aya indirildi.

Mahkeme heyeti, Güngör hakkında adli kontrole ve yurt dışına çıkış yasağına da hükmetti.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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Danıştay eski danıştay üyesi mesut güngör FETÖ Yargıtay

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