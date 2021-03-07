Eski defterler açılıyor: 7 Mart 2021 Pazar(bugün) günlük burç yorumları! 7 Mart'ta burçları neler bekliyor?

Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki… 7 Mart 2021 Pazar günlük burçların yorumları! Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.
7 Mart burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Pazar burç yorumları, sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 7 Mart günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün plan dışı harcamalar ve ödemelerle karşılaşabilirsiniz. Geleceğinize ve kariyerinize yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Gün batımı ve akşam saatlerinde ise duygusal hassasiyetler öfke kontrol sorunlarına yol açabilir.
Bugün güne hızlı başlayabilir, pek çok iş ve konuyu sonuca bağlayabilirsiniz. Gün boyunca akılcı davranmak isteyecek, ayaklarınızı yere sağlam basmaya çalışacaksınız. Kontrollülük ve objektif olmak size kazandıracak.
Bugün uyku düzensizlikleriyle güne başlayabilirsiniz. Harcamalar, ödemeler ve krediler gündeminizde olabilir. Sağlıkla ilgili destekler alabilir ve bu yolla ödemeler yapabilirsiniz. Barış sağlama adına ilişkilerde adımlar atabilirsiniz.
Bugün ilişkilerde yeni bir düzen söz konusu olabilir. Bazı kişilerle mesafeleşebilir, bazılarıyla daha yakın olabilirsiniz. Sosyal ve hareketli bir gün geçiriyor olacaksınız. Karşınızdaki kişilerden destekler ve yardımlar görebilirsiniz.
Bugün çalışma hayatı ve sorumluluk ön planda olacak. İşinizi daha iyi yapmak, mesleğinizde daha iyisi olmak, işinizi ve şirketinizi iyileştirmek gibi hedefleriniz olabilir. Bu yolda daha çok çaba sarf edebilirsiniz. Baş ağrılarına dikkat.
Bugün yüklerinizden ve size sıkıntı veren durumlardan özgürleşebilirsiniz. Sadece sevdiğiniz insanlara ve sevdiğiniz şeylere odaklanmak isteyebilirsiniz. Çocuklarınızla iletişimde gerilimi tetiklememek ve zıtlaşmamak daha faydalı olacaktır.
Bugün günün ilk yarısında kendi hedeflerinize ve kendi planlarınıza odaklanın. İnsanların tavırları ve enerjilerinden etkilenmeye açık olduğunuz bir gün. Bu sebeple negatif enerji yayan ortamlardan ve kişilerden uzak kalmaya çalışın.
Bugün günün ilk yarısından itibaren kendi planlarınızla ve kendi fikirlerinizle ilerlemek isteyebilirsiniz. Yönetici ve kontrolcü tarafınız daha baskın olacak. Israr ve inatçılık sergilemeniz ise şartları zorlaştırabilir.
Bugün harcamalar yapabilir, ödemelerle birlikte finansal kaygılar duyabilirsiniz. Kıtlık bilincinde kalmaktan kaçının. Takdir, destek ve onaya, anlaşılmaya olan ihtiyacınız artıyor.
Bugün ilişkilerinizde aşırı yakınlık ve kontrol çabası, haklılık mücadeleleri ilişkinizin yıpranmasına neden olabilir. Kendi merkezinizde kalmaya ve kendi hayatınızı sürdürmeye gayret edin. Ev halkı ile iletişimde kırıcı olmamaya dikkat. Ev içerisinde tadilatlar ve arızalar gündeme gelebilir.
Bugün uyku düzensizlikleriyle güne başlayabilirsiniz. Evinizde sevdiklerinizle bir araya gelebilir, yaşam alanınızda düzenlemelere gidebilirsiniz. Beslenmede dağınıklık ve aşırılıklar olabilir.
Bugün günün ilk yarısında şans ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Beslenmede aşırılık ve abartılara dikkat etmelisiniz. Günün illerleyen saatlerinde ilişkilerin gerektirdiği fedakarlıkları sergilemeniz gerekebilir.
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