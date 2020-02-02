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Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Vural Bayazıt son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 14:28 | Son Güncelleme

Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı

İSTANBUL (AA) - Önceki gün tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Vural Bayazıt, 86 yaşında son yolculuğuna uğurlandı.

Bayazıt için ilk tören Selimiye'deki 1. Ordu Karargahı'nda yapıldı. Buradaki törenin ardından Bayazıt'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi öğle vakti Selimiye Camisi'ne getirildi.

Törene, Bayazıt'ın eşi Kanat Bayazıt, kızları Meltem Bayazıt Tepeler ve Nilden Postalcı ile aile yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, emekli Genelkurmay Başkanları İlker Başbuğ ile Hüseyin Kıvrıkoğlu, subay, astsubay ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazı öncesinde, Bayazıt'ın eşi ve kızları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından merasim mangasının omuzlarında bir süre taşındıktan sonra top arabasına konulan Bayazıt'ın cenazesi, Kanlıca mezarlığında toprağa verildi.

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Anahtar Kelimeler:
cenaze Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Vural Bayazıt

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