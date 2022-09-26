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Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi öldü mü, neden öldü? Yusuf el-Karadavi kimdir, kaç yaşında öldü?

26.09.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi son dakika haberinin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Yusuf el-Karadavi neden öldü? Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi kimdir?

Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi öldü mü, neden öldü? Yusuf el-Karadavi kimdir, kaç yaşında öldü?

Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi son dakika haberine göre hayatını kaybetti. Birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Yusuf el-Karadavi neden öldü? İşte eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin hayatı ve biyografisi...

ESKİ DÜNYA MÜSLÜMAN ALİMLER BİRLİĞİ BAŞKANI YUSUF EL--KARADAVİ KİMDİR?

Yusuf el Karadavi 9 Eylül 1926 yılıunda Mısır, Siff Turab'da dünyaya geldi.

Mısırlı din bilgini ve Dünya Müslüman Alimler Birliği eski başkanı Yusuf el Karadavi 9 yaşına geldiğinde Kur'an'ı hatmetti.

El-Ezher Üniversitesi'nde ilâhiyat öğrenimine başlayan Karadavi, 1953 yılında mezun oldu.

1958 yılında Yüksek Arap Dili Araştırmaları Enstitüsü'nden dil ve edebiyat konusunda lisans almıştır. Usul-u Din Fakültesi, Kur'an ve Sünnet İlimleri bölümünde master yapan Karadavi, doktorasını da 1973 yılında aynı fakültede tamamlamıştır. Karadavi’nin doktora konusu "Zekât ve zekâtın toplumsal sorunların çözümündeki yeri" başlıklı tezidir.

1977'de Katar Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dekanı seçilmiştir.

Mart 1997'de, Batı ülkelerindeki Müslüman azınlığın dinî hayatına dair fetvalar vermek amacıyla, Avrupa Fetva ve Araştırma Meclisi'ni kurdu.[13] Ayrıca Uluslararası Müslüman Alimler Birliği'nin kurucuları arasında yer aldı.

ABD, Karadivi'nin teröre destek verdiği iddiası üzerine 1999 yılında ülkeye girişi yasaklandı.

Mısır Kralı I. Faruk döneminde, 1949 yılında ilk kez tutuklanan Karadavi, Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdünnasır döneminde de 3 kez hapse girdi. 1961 yılında Mısır'ı terk ederek Katar'a gitti. Burada Katar vatandaşlığı aldı.

Libya İç Savaşı sırasında Karadivi, Muammer Kaddafi'nin öldürülmesi için fetva verdi. Libyalı büyükelçileri de Kaddafi rejimiyle bağlarını kopartmaya davet etti.

7 Kasım 2018'de Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanlığı'ndan ayrıldı.

YUSUF EL-KARADAVİ NEDEN ÖLDÜ?

Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi, yaşamını yitirdi.

Yusuf el-Karadavi'nin ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklamada bulunulmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

YUSUF EL-KARADAVİ KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Yusuf el-Karadavi 26Eylül 2022 Pazartesi günü 96 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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