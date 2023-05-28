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Eski eş dehşeti! Evini basıp kurşun yağdırdı

28.05.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da dehşete düşüren bir silahlı saldırı olayı yaşandı. Yusuf K., bir buçuk yıl önce ayrıldığı eşi Seda Zeynep Ç.'nin baba evini basıp kurşun yağdırdı. Seda Zeynep Ç.’yi kurtarmak isteyen arkadaşı Nesrin S., bacağından vurularak yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşte detaylar...

Eski eş dehşeti! Evini basıp kurşun yağdırdı

Dehşete düşüren olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi Ülkü Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, bir buçuk yıl önce ayrıldığı Seda Zeynep Ç.’nin baba evini basan Yusuf K. konuşmak istedi. Eski eşinin görüşmek istememesi üzerine tartışma büyüdü.

Yusuf K. tabancasıyla 10 el ateş ederken, Seda Zeynep Ç.’yi kurtarmak isteyen arkadaşı Nesrin S. bacağından vurularak yaralandı.

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Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Nesrin S. Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturmalarına devam ediyor.

İHA

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Bursa silahlı saldırı

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