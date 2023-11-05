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  4. Eski eş dehşeti kamerada! Çocuğunun gözü önünde kabusu yaşattılar

Eski eş dehşeti kamerada! Çocuğunun gözü önünde kabusu yaşattılar

05.11.2023 12:00 | Son Güncelleme:
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Şişli’de Sibel Ç. (37), eski eşi Turgay A. ve yanındaki iki kişi tarafından iş yerinden kaçırılmaya çalışıldı. Oğlunun gözü önünde silah çekilen kadın, zanlıların elinden zor kurtuldu. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı. İşte detaylar...

Dehşete düşüren olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çiğ köfteci dükkanının sahibi olan Sibel Ç. (37), bir süre önce şiddetli geçimsizlik yaşadığı dini nikahlı eşinden ayrıldı. Ancak ikili arasında anlaşmazlık devam edince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sibel Ç.’nin eski eşi Turgay A. ile kardeşi Uğraş A. ve Mustafa Y. ile birlikte iş yerini bastı.

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KADINI KAÇIRMAYA ÇALIŞTILAR

Buradan kadını darp eden şahıslar, karşı koymaya çalışan oğlu Miraç G.’ye de silah çekti. Anne ve oğlunu darp eden şahıslar, onları kaçıramayacağını anlayınca iş yerinin güvenlik kamera cihazını da söktükten sonra cep telefonunu da gasp ederek kaçtı. Kaçırma girişimi ise kameralara anbean yansıdı.

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Olayın ardından Sibel Ç.’nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ayakta tedavi edilerek taburcu edilen anne ve oğlu şahıslar hakkında şikayetçi oldu.

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POLİS TEK TEK YAKALADI

Şikayet üzerine çalışma başlatan Şişli Asayiş Büro Amirliği polisleri, önce şahısların geldiği araçların plakasını ardından da şahısları tek tek tespit etti. Şahısların adreslerine operasyon yapan Şişli polisi, onları gözaltına aldı.

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Emniyete götürülerek ifadesi alınan şahıslara, “gasp”, “kasten yaralama” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen 3 şahıs, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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İHA

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Şişli adam kaçırma

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