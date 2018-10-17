Eski eşi kabusu oldu! Hayatı karardı

Deniz K., henüz 15 yaşındayken annesinin zorlaması sonucu üvey dayısının oğlu ile evlendirildi. Eşini nişan gününde gören Deniz, için zor günler bu tarihten sonra başladı. Evli kaldığı yaklaşık 9 yılda 3 çocuk dünyaya getiren Deniz K., hemen her gün eşinin şiddetine maruz kaldı. Birçok kere uzaklaştırma kararı aldıran Deniz, her seferinde eşinden daha fazla şiddet görmeye başlayınca, bir süre sessiz kalmayı tercih etti. Çocukları için eşinin yaptıklarına göz yummak durumunda kalan kadın, yaklaşık bir yıl önce eşine boşanma davası açtı. 2 çocuğunun da velayetini alarak eşinden boşanan Deniz, artık huzura kavuşacağını düşündüğü sırada iki gün önce eski eşinin silahlı saldırısına uğradı.

Kurşunların sol bacağına isabet ettiği Deniz K., hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, zanlı koca M.S.O. ise gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldı. Bir gün nezarette kalan zanlının, olayı işlediği günün ertesinde serbest bırakıldığını öğrenen Deniz, eski eşinin kendisini hastanede öldüreceğini düşünerek buradan apar topar çıktı. Gece evinin önüne giden Deniz, eşinin evi basacağı korkusuyla sabaha kadar sokaklarda dolaştı. Yaralı halde zor anlar geçiren kadın, yetkililerden yardım bekliyor.