HABER

Eski eşi kabusu oldu! Hayatı karardı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 17:07 | Son Güncelleme

Deniz K., geçtiğimiz gün eski eşinin silahlı saldırısına uğradı. Olayda sol bacağından aldığı iki kurşunla yaralanan Deniz, boşandığı eşinin adli kontrol kararıyla serbest bırakılması ile şok geçirdi. Gelen son haberlere göre Yaralı halde kendi evine gidemeyip geceyi sokaklarda geçiren Deniz, yetkililerden yardım bekliyor.

Eski eşi kabusu oldu! Hayatı karardı

Deniz K., henüz 15 yaşındayken annesinin zorlaması sonucu üvey dayısının oğlu ile evlendirildi. Eşini nişan gününde gören Deniz, için zor günler bu tarihten sonra başladı. Evli kaldığı yaklaşık 9 yılda 3 çocuk dünyaya getiren Deniz K., hemen her gün eşinin şiddetine maruz kaldı. Birçok kere uzaklaştırma kararı aldıran Deniz, her seferinde eşinden daha fazla şiddet görmeye başlayınca, bir süre sessiz kalmayı tercih etti. Çocukları için eşinin yaptıklarına göz yummak durumunda kalan kadın, yaklaşık bir yıl önce eşine boşanma davası açtı. 2 çocuğunun da velayetini alarak eşinden boşanan Deniz, artık huzura kavuşacağını düşündüğü sırada iki gün önce eski eşinin silahlı saldırısına uğradı.

Kurşunların sol bacağına isabet ettiği Deniz K., hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, zanlı koca M.S.O. ise gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldı. Bir gün nezarette kalan zanlının, olayı işlediği günün ertesinde serbest bırakıldığını öğrenen Deniz, eski eşinin kendisini hastanede öldüreceğini düşünerek buradan apar topar çıktı. Gece evinin önüne giden Deniz, eşinin evi basacağı korkusuyla sabaha kadar sokaklarda dolaştı. Yaralı halde zor anlar geçiren kadın, yetkililerden yardım bekliyor.

"ELİNİ TUTTUĞUM İÇİN KURŞUNLAR AYAĞIMA DENK GELDİ"

Yaşadıkları ile ilgili konuşan Deniz K., geçtiğimiz gün eski eşinin kendisine çocukları görüp şehir dışına çıkacağını söylediğini kaydetti. Bunun üzerine çocukları eski eşine götürdüğünü belirten Kaya, bu andan itibaren eski kocasının yaptıkları hareket nedeniyle kendisine tekrar zarar vereceğini düşündüğünü dile getirdi. Kaya, “Ben çocukları götürdüm ona. O da bana 'yarım saat gez sonra gel ben çocuğu vereceğim sana' dedi. Geldim, sürekli bir poşetin içinde silah taşıyor o, poşet yanındaydı ama çocuk yanında değildi. Sabahtan da bir şeyler yapacağını anlamıştım. Defalarca koruma kararını ihlal edip evime zorla girdi. Kaçmaya çalıştım, durdurdu beni. Elini poşete attı, elini tuttum silahı çıkarmasına izin vermedim. Poşeti arkasına sakladı. Kafasını salladı seni öldüreceğim dedi, bunu dedikten hemen sonra silahı çıkarıp ateşlemeye başladı. Ben o an silahı tuttum, kolum kesildi. Tuttuğum için kurşunlar aşağı denk geldi, sonra beni itti duvara değdim ve bacağıma iki kurşun isabet etti. Üst taraflara hedef aldı ama bu sırada da kurşunu bitti” dedi.

“O ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZİYOR, BENİM CAN GÜVENLİĞİM YOK”

15 yaşında annesinin zorlamasıyla evlendiğini hatırlatan Deniz K., şöyle devam etti:

“Ben 15 yaşında evlendim, üvey dayımın oğlu, annem beni zorla evlendirdi. Ben eşimi nişan günü gördüm. Koruma kararı verdiler, uzaklaştırma kararı verdiler, adam ihlal ettiği halde hiçbir şey yapılmadı. Bu olay yaşındı geçtiğimiz gün, bir gün nezarette kaldı ertesi gün adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Ben artık adaletten yardım istemiyorum, ben kadınlardan yardım istiyorum. O elini kolunu sallaya sallaya geziyor, benim can güvenliğim yok, verdikleri koruma, uzaklaştırma kararları hiçbir şeye yaramıyor. Sabaha kadar ben dünden beri eve gidemedim, bu yaralı halimle dışarıda dolaşıyorum, korkuyorum eve her gittiğimde çıktığımda binanın önünde bekliyor. Gözaltına alınmasını, tutuklanmasını istiyorum, adalet yerini bulsun, bir yıl önce boşandık ama hala evli olduğumuzu iddia ediyor.”

PARTNERMağarada 5 ay saklanıyor! Afiyetle yiyorlar...Mağarada 5 ay saklanıyor! Afiyetle yiyorlar...
Kendisini asmak isteyen otoparkçıyı eski sevgilisi kurtardı (2)- YenidenKendisini asmak isteyen otoparkçıyı eski sevgilisi kurtardı (2)- Yeniden
Kendisini asmak isteyen otoparkçıyı eski sevgilisi kurtardıKendisini asmak isteyen otoparkçıyı eski sevgilisi kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş şimdi ne yapıyor?

Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş şimdi ne yapıyor?

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

İlginizi Çekebilir

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Fatih Portakal hastaneden paylaştı

Fatih Portakal hastaneden paylaştı

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Şanlıurfa'da kan donduran olay! İntihar etti, bıraktığı not polisi harekete geçirdi

Şanlıurfa'da kan donduran olay! İntihar etti, bıraktığı not polisi harekete geçirdi

Tekirdağ'da vahşet! İplerle ağaca bağlayıp köpeğe tecavüz ettiler

Tekirdağ'da vahşet! İplerle ağaca bağlayıp köpeğe tecavüz ettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edirne'de turist akını sonrası esnaflar harekete geçti

Edirne'de turist akını sonrası esnaflar harekete geçti

İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

‘Karım kayboldu’ diye polise gitti, korkunç gerçek ortaya çıktı

‘Karım kayboldu’ diye polise gitti, korkunç gerçek ortaya çıktı

Dünyanın en ölümcül hayvanları

Dünyanın en ölümcül hayvanları

Bakım merkezinde erkek çocuğa tecavüz!

Bakım merkezinde erkek çocuğa tecavüz!

Fatih Sultan Mehmet yaptırmıştı! Bu köprü her yıl kayboluyor

Fatih Sultan Mehmet yaptırmıştı! Bu köprü her yıl kayboluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.