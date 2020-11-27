Eski eşine inat göğüslerine silikon yaptırdı, artık çocuk sahibi olamayacak!

Kanada'da yaşayan 34 yaşındaki Shelby Kennedy, yıllardır eşinden gördüğü tacizler nedeniyle 2012 yılından beri ameliyat masasına yatıyor. Kendine olan güvenini kazanmak için belli aralıklarla göğüslerini büyüttüren kadının ameliyatlar sonucunda yumurtalıklarında kistler gelişmeye başladı. 2017'de sol göğsünde şişlikle uyanan ve göğsünün etrafında sıvı birikmesi olan kadın bu kez de seroma (cilt yüzeyinin altında birikerek şişmeye ve bazen de ağrıya neden olduğunda ortaya çıkan komplikasyon) olduğunu öğrendi. İmplantları çıkarmam ya da değiştirmem söylendi diyen kadın yavaş yavaş kendime geliyordum ki bu sefer de bacaklarımda morluklarla uyandım ve her güne yorgun başlıyordum diye konuştu. Bu süre zarfında, Shelby birkaç kez hastaneye gitti, ancak hiçbir zaman tanı almadı. Doktorlar, semptomlarını herhangi bir özel hastalık veya hastalığa bağlayamadıkları için işlevsel nörolojik bozukluğu olduğunu söylediler. 'TÜM SAĞLIK SORUNLARIM İMPLANTLAR YÜZÜNDEN' Ancak bu yılın Ocak ayında, Shelby sonunda sağlık sorunlarının cevabını bulduğuna inanıyor: İmplantlar.

Talihsiz kadın, 'uyanık olduğum her anı meme implantı hastalığını araştırarak geçiriyordum diğer kadınların hikayelerini okuyup ağlayarak. Göğüs implantlarım bunca yıldır beni hasta ediyordu. Nasıl olur da bu kadar yaygın bir prosedür hayatımın tüm o yıllarını çalmış olabilir? Üzüldüm, dehşete düştüm ve şok oldum ama sonunda cevabımı aldım' diyor. Ertesi ay, Shelby implantlarının çıkarılması için 4,600 sterlin ödedi ve bunun nasıl bir "duygusal karar" olduğunu anlattı: 'Artık küçücük, yaralı doğal göğüslerimle, büyümüş olanlardan daha çok bir kadınım. Diğer birçok hasta gibi, implantlarımın bana endometriozis verdiğine ve üreme sistemimi benden çaldığına inanıyorum. Bu, kalbime ve ruhuma yıkıcı bir darbe. Kısır olduğum ve artık kocama istediği aileyi veremediğim için tiksindim.' 'GÖĞÜS İÇİN NE FEDA EDECEKSİNİZ?' Shelby, deneyiminin diğer kadınları bıçağın altına girmeden önce dikkatlice düşünmeye teşvik edeceğini umuyor. Kadın, 'hepimiz çok özel ve seksiyiz. Tüm ameliyatlarla ilgili riskler var. 'Mükemmel' göğüsler için neyi feda etmeye hazırsınız?' diye soruyor.