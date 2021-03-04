HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eski eşini bıçakla öldüren koca tutuklandı

Eski eşini bıçakla öldüren koca tutuklandı

04.03.2021 23:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde’de eski eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Mehmet K.

Niğde’de eski eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. (47), Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi’nde karşılaştığı, işinden dönen eski eşi Halime Türkaslan (43) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Mehmet K, Halime Türkaslan’ı bıçakla yaraladı. Çevredeki vatandaşların İhbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Halime Türkaslan kurtarılamadı. Emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlan zanlı sevk edildiği adliyede mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adliyeden sol ayağı sarılı şekilde çıkarılan zanlının, kaçarken ayağının kırıldığı belirtildi. İki çocuk annesi Halime Türkaslan’ın cenazesi, hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından Ulukışla ilçesine bağlı Güney köyünde toprağa verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Annesiyle karar verir' 'Annesiyle karar verir'
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 11 yaralıŞırnak'ta askeri araç devrildi: 11 yaralı
Tekasür suresinin anlamı ve faziletiTekasür suresinin anlamı ve fazileti

En Çok Okunan Haberler

Süper minisiyle dans etti! TikTok'u salladı

Süper minisiyle dans etti! TikTok'u salladı

Aycan'dan Survivor itirafları! Açık açık anlattı

Aycan'dan Survivor itirafları! Açık açık anlattı

Son Dakika: Askeri helikopter düştü! 11 şehit

Son Dakika: Askeri helikopter düştü! 11 şehit

Flaş karar! Kimse sokağa çıkamayacak, her yer kapalı olacak

Flaş karar! Kimse sokağa çıkamayacak, her yer kapalı olacak

24 kişinin öldüğü kazada araç sahibine 18 yıl 9 ay hapis

24 kişinin öldüğü kazada araç sahibine 18 yıl 9 ay hapis

ABD'de yayınlanan skandal Erdoğan reklamına soruşturma!

ABD'de yayınlanan skandal Erdoğan reklamına soruşturma!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Diğer Haberler

Şehit Şükrü Karadirek kimdir?

Şehit Şükrü Karadirek kimdir?

AÖF bahar dönemi sınav takvimi açıklandı!

AÖF bahar dönemi sınav takvimi

DSÖ açıkladı: Kadınlar Kovid-19 ile mücadelede ön saflarda

DSÖ açıkladı: Kadınlar Kovid-19 ile mücadelede ön saflarda

Şırnak'ta askeri araç devrildi: 11 yaralı

Şırnak'ta askeri araç devrildi: 11 yaralı

Son dakika! Bitlis'te şehit olan askerlerin kimlikleri belli oluyor

Şehitlerimizin kimlikleri belli oluyor

Cezaevinden izinli çıkıp yeğenini bıçaklayan dayı tutuklandı

Yeğenini bıçaklayan dayı tutuklandı: Çıkınca küçüğünü vuracağım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.