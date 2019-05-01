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Eski eşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 17:23 | Son Güncelleme

Eski eşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Antalya'da eski eşini bıçaklayan kişi tutuklandı.

İddiaya göre, 4 yıl önce ayrıldığı Gülhanım D'nin Muratpaşa ilçesindeki evine giden V.Y, "Benden başka birisiyle evlenemezsin." diyerek tehdit etti.

V.Y, kendisiyle konuşmak istemeyen kadını, yanında getirdiği bıçakla 5 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadın tedaviye alındı.

Kaçan V.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlı, polis merkezindeki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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