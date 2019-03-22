HABER

Eski eşini bıçaklayıp polise teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 16:17 | Son Güncelleme

İzmir’de 5 ay önce boşandığı eşini bıçakladığını itiraf eden eski koca, polis merkezine giderek teslim oldu.İzmir’in Buca ilçesinde sabah saat 07.00 sıralarında, 5 ay önce boşandığı eşi Ayşe K.’yi bıçaklayan Habib K., olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

İzmir’de 5 ay önce boşandığı eşini bıçakladığını itiraf eden eski koca, polis merkezine giderek teslim oldu.
İzmir’in Buca ilçesinde sabah saat 07.00 sıralarında, 5 ay önce boşandığı eşi Ayşe K.’yi bıçaklayan Habib K., olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu. Olaydan yaklaşık 1 saat sonra Buca Polis Merkezi Amirliğine giderek suçunu itiraf eden Habib K., ilk ifadesinde olayda kullandığı bıçağın ise nerede olduğunu bilmediğini söyledi.
Habib K.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Ameliyata alındı
Eski eşinin bıçaklı saldırısında ağır yaralanan Ayşe K. ise olayın ardından Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen talihsiz kadının ameliyata alındığı ifade edildi.

Öz babası 'Sen benimsin' deyip... Öz babası 'Sen benimsin' deyip...
Kayseri'de DEAŞ üyesi 4 kişi adliyedeKayseri'de DEAŞ üyesi 4 kişi adliyede
6 yıl önce çalınan 7 milyon euro ile ilgili 5 gözaltı6 yıl önce çalınan 7 milyon euro ile ilgili 5 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Merkez Bankası'na işte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası'na işte doların ilk tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Yozgat'ta Ümit Boyraz'ın vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4 gözaltı

Korkunç olayda yeni gelişme! Cesedini preslemişler...

Tanık odasında tacizde bulunmakla suçlanan polisle ilgili flaş gelişme

Tanık odasında tacizle suçlanıyordu! Flaş gelişme...

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü itfaiye kurtardı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.