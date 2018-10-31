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Eski eşini öldürdü, yeniden yargılamada cezası düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 09:45 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, boşandığı üç çocuk annesi Zeliha Şule Demiray'ı (42) pompalı tüfekle öldürüp, ardından silahı kendi başına dayayıp intihara teşebbüs eden İbrahim Tahan'ın (46), aldığı müebbet hapis cezası kararı, olayda tasarlama olmadığı gerekçesiyle Yargıtay tarafından bozuldu. Bunun üzerine yeniden görülen davada Tahan, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski eşini öldürdü, yeniden yargılamada cezası düştü

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, boşandığı üç çocuk annesi Zeliha Şule Demiray'ı (42) pompalı tüfekle öldürüp, ardından silahı kendi başına dayayıp intihara teşebbüs eden İbrahim Tahan'ın (46), aldığı müebbet hapis cezası kararı, olayda tasarlama olmadığı gerekçesiyle Yargıtay tarafından bozuldu. Bunun üzerine yeniden görülen davada Tahan, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Bozyaka Mahallesi 3084 Sokak'ta 2014 yılında meydana gelen olayda, aşçılık yapan Zeliha Şule Demiray, işine gitmek için sabah evinden çıktı. Bu sırada bir yıl önce boşandığı İbrahim Tahan, Demiray'ın önünü keserek barışma teklifinde bulundu. İddiaya göre, eşinden alkol aldığı gerekçesiyle boşanan Demiray, barışma teklifini kabul etmedi. İbrahim Tahan, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle, Zeliha Şule Demiray'ı göğsünden vurarak yaraladı. Tahan, daha sonra başına dayadığı tüfeği ateşledi. Silah seslerini duyarak dışarıya çıkan mahalle sakinleri yerde iki kişinin yaralı halde yattığını görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılardan Zeliha Şule Demiray kaldırıldığı Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. İbrahim Tahan ise Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüzü parçalanan ve üç ay sonra yoğun bakımdan çıkan İbrahim Tahan hakkında, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
YARGITAY BOZDU, İNDİRİM UYGULANDI
İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda Tahan'a, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, duruşmalardaki iyi halinden dolayı cezası müebbet hapse indirildi. Ancak Tahan'ın avukatı, fazla ceza verildiği gerekçesiyle temyiz için başvurdu. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, olayda tasarlama olmadığını belirterek kararı bozdu.
Bozma kararının ardından aynı mahkemede yeniden görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık İbrahim Tahan, Zeliha Şule Demiray'ın yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Yargıtay'ın daha önceki kararı bozmasının ardından duruşma savcısı verdiği mütalaasını değiştirip Tahan'ın 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan değil, 'kasten öldürme' suçundan yargılanmasını talep etti. Zeliha Şule Demiray'ın ailesinin avukatı Şükran Öztürk, sanığın olayı, sabahın erken saatlerinde tasarlayarak gerçekleştirdiği belirterek, sanığın daha önceki mütalaada yer alan 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan cezalandırılması gerektiğini söyledi. Karar öncesi son sözü sorulan sanık ise "Olayı isteyerek ve tasarlayarak gerçekleştirmedim" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık İhrahim Tahan'ı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Duruşmalardaki iyi halinden dolayı cezası 25 yıla indirildi, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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