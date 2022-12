Eski eşini vurup ölmesi için başında beklemişti! 'Durumu çok kritik, entübe edildi'

M.E., dün öğle saatlerinde, Ankara'nın Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'ndeki markette, geçen yıl boşandığı P.C. ile karşılaşarak tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda M.E., P.C.'ye tabancayla ateş etti. M.E., yerde yatan P.C.'ye bir kez daha ateş etti. Bir süre elindeki tabancayla eski eşinin başında bekleyen ve kimseyi yaklaştırmayan M.E., daha sonra kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Taksiyle Çankaya ilçesindeki özel hastaneye götürülen P.C., ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Kadının yoğun bakım ünitesinde entübe edilerek uyutulduğu öğrenildi.

''DURUMU KRİTİK''

Başhekim Yardımcısı Dr. Gökhan Eminsoy, P.C.'nin karın boşluğu ve göğüs kafesinde 2 kurşun yarası bulunduğunu belirterek, "Şu anda makineye bağlı. Çoklu organ yaralanmaları, hayati organ yaralanmaları ve damar yaralanmaları bulunuyor. Hastanedeki ilk müdahaleden sonra acilen ameliyata alındı. Ameliyat sonrası yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Durumu kritik anlamda ciddiyetini koruyor. 'Stabil' demek bile olumluya yakın bir açıklama olur. Hayati tehlikesi ciddi anlamda devam ediyor" dedi.

Öte yandan M.E.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(DHA)