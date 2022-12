Evlenmek istemeyen genç kızın üstüne kabus gibi çöktüler! Cenazede acı üzerine acı... 'Sen mezara sığmazsın' dediği sırada öldü

Çorum Sungurlu'ya bağlı Kavşut köyünde bakkal işleten A.Ö., Ş.İ.'yi ailesinden istedi. Ş.İ., üniversitede okumak istediğini belirterek evlenmek istemediğini söyledi. Bu nedenle iki aile arasında husumet oluştu. A.Ö., bakkaldan Ş.İ.'nin ailesinin alışveriş yapmasına izin vermedi. Bu nedenle taraflar arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

18 Ekim'de Ş.İ.'nin ağabeyi Mustafa İ. ile A.Ö.'nün ve babası Mehmet Ö. arasında köy meydanında tartışma çıktı. A.Ö., tabancayı çıkarıp Mustafa İ.ye ateş etti. Ağır yaralanan Mustafa İ., ambulansla hastaneye götürülürken, yolda yaşamını yitirdi. Baba ve oğlu jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö. tutuklanırken, babası ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

CENAZEDE KUZENİ KALP KRİZİ GEÇİRİP HAYATINI KAYBETTİ

Mustafa İ.'nin köydeki cenazesinde, halasının kızı Meryem Taylan kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Meryem Taylan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Taylan'ın cenazesi de bir gün sonra toprağa verildi.

BABA VE OĞLU İÇİN MÜEBBET İSTEMİ

Sungurlu Cumhuriyet Savcılığı’nca yürütülen soruşturmanın ardından A. Ö. hakkında 'kasten öldürme', M.Ö. hakkında ise 'öldürmeye azmettirme' suçlarından müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, taraflar arasındaki husumetin 'kız isteme' nedeniyle başladığı ve A.Ö.’nün işlettiği bakkaldan Ş.İ.'nin ailesine satış yapmadığı aktarıldı.

''FUHUŞ YAPIYORLAR''

M.Ö.’nün de market ihtiyaçlarını karşılamak için zaman zaman okul servisi ile Sungurlu’ya giden Ş. İ. ve annesi hakkında, "Fuhuş yapıyorlar" dediği, kendisini uyaran kişilere de "Kızını evlendirmeyip başka ne yapacaktı" şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi. Olay günü de taraflar arasında bu yüzden kavga çıktığı, M. Ö.'nün oğluna seslenerek, "Neredesin, öldürüyorlar beni" diye bağırması üzerine bakkaldan çıkarak gelen A.Ö.'nün, M.İ.’ye ateş ettiği belirtildi.

'EVLENMEK İSTEMİYORDUM, OKUMAK İSTİYORUM'

Açık lisede eğitimini sürdüren Ş.İ., üniversiteye gitmek istediği için evlenmek istemeyince oluşan husumette hem ağabeyini hem de kuzenini kaybettiğini söyledi. Ş.İ., "Beni istemeye geldiler. Evlenmek istemiyordum, okumak istiyordum. Bu yüzden aramıza küslük soktular. Olay günü de ağabeyim çalıştığı okula parasını almaya giderken, babasıyla karşılaşmış. Tartışmışlar. M.Ö., oğlunun adını söyleyerek bağırıyordu. Oğlu da oradan çıkıp ağabeyime ateş etti. Kuzenim de bu acıya dayanamadı, kalp krizi geçirdi" dedi.



*Öldürülen ağabey Mustafa

Anne Yosma İ. de "'Kızı vermediler' diye kin güttüler. Öldürmeleri için başka hiçbir neden yoktu. Sadece oğlum ‘annem ve kız kardeşim hakkında dedikodu yapma’ demiş. Oğlum olaydan bir ay sonra askere gidecekti. Benim oğlumun hiç suçu yoktu" diye konuştu.

İşitme ve konuşma engelli baba Bekir İ. ise işaret diliyle A.Ö.’nün en ağır cezayı almasını istediğini söyleyerek gözyaşı döktü.

'O SERBEST GEZDİKÇE BİZİM İÇİMİZ YANIYOR'

Mustafa İ.’nin amcası, Meryem Taylan’ın da dayısı olan Mehmet İ., "Meryem cenaze sırasında ‘Mustafa kardeşim sen buraya sığmazsın, sen burada üşürsün’ diye ağlarken kalp krizi geçirdi. Her iki yeğenimin de ölüm sebebi M.Ö. O serbest gezdikçe bizim içimiz yanıyor. Mustafa için köyde hiç kimse kötü bir şey demiyor. Ne yapmış bu çocuk? Vermek zorundalar mı sana kızı? Vermediler diye bir sürü dedikodu yaptılar. Vermediler diye vurmak mı lazım? Adalete güveniyorum. Her iki yeğenimin de ölümüne neden olan M.Ö. inşallah tutuklanacak. Bizim hepimizin içi yanıyor. Her ikisinin de cezasını çekmesini istiyoruz" diye konuştu.

