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Eski eşinin mahrem videolarını paylaşan Burak Etiler için Twitter’da kampanya başlatıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 11:26 | Son Güncelleme

Eski eşi Burak Etiler’in, mahrem videolarını paylaştığını iddia eden ve savcılığa suç duyurusunda bulunarak şikayet eden Nida Nur Yıldız’a, sosyal medyadan destek çığ gibi büyüyor. Burak Etiler’in tutuklanması için çeşitli sivil toplum kuruluşları ve kadın derneklerinden kampanya başlatıldı.

Eski eşinin mahrem videolarını paylaşan Burak Etiler için Twitter’da kampanya başlatıldı!

Nida Nur Yıldız bir süre evli kaldığı Burak Etiler’le yaşadığı döneme ait cinsel ilişki görüntülerinin, eski eşinin arkadaşlarının telefonunda gördüğünü iddia ederek, “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan savcılığa suç duyurusunda bulundu. Boşandığı eşinin mahrem videolarını paylaştığı iddia edilen Burak Etiler için sosyal medyada tutuklanma kampanyası başlatıldı.

İddiaya göre Burak Etiler 4 ay evli kaldığı eski karısı Nidanur Yıldız’ın yatak odasında çekilmiş mahrem görüntülerini WhatsApp grubunda arkadaşlarıyla paylaştı.

Mahrem videosunu paylaşan eşinden şikayetçi oldu

Çeşitli sosyal medya kanallarından ve TV’den açıklama yapan Yıldız, tanıdıklarının mahrem videolarını, eski eşinin telefonunda gördüğünü hatta içeriklerinin anlatıldığını söyledi. Mahrem videoların paylaşılmasının ardından savcılığa suç duyurusunda bulunan Yıldız, şikayet sonrasında tehdit ve taciz edildiğini de anlattı. Burak Etiler’in video kayıtlarına ulaşmaya çalışırken evliyken de aldatıldığını öğrenen Yıldız, aynı evde farklı kadınların da gizlice videolarının çekildiğini öğrendiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Sosyal medyadan yardım isteyen Yıldız aşağıdaki paylaşımı yaparak tehdit edildiğini de anlattı.

burak etiler

Burak Etiler üç kadının daha videosunu çekmiş

Yıldız açıklamasında; “Benim gelin olarak gittiğim evde üç kadının daha videosunu çekmiş. Beni evden kovup ben birilerine gittiğimde o kadınları çağırıyordu büyük ihtimalle. Güçlü, hakkını arayan, dik duran kadınları herkese alıştıracağız. Biz kimsenin cinsel hedefi değiliz. “ dedi.

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