Eski eşinin yaşadığı evin kapısını kırarak dehşet saçmıştı! Tutuklandı

Olay, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nde Ereğli Kapı Mahallesi 1418. Sokak’ta bulunan apartmanın 2. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Büşra B., 2014 yılında Ersin D. (27) ile evlendi. 1 yıl sonra çiftin bir çocukları olurken, Büşra B. aşırı geçimsizlik, şiddet gördüğü ve eşinin madde bağımlısı olduğu gerekçesiyle 2017 yılında eşinden boşandı. Kendisine yeni bir hayat kurmak için kolları sıvayan Büşra B., 3 yılda boşandığı eşi tarafından değişik tarihlerde saldırıya uğradı. Eski eşinin yaşadığı eve defalarca zorla giren ve Büşra B.’yi tehdit edip Ersin D., 26 Nisan tarihinde de eski eşinin yaşadığı eve gitti. Büşra B.’nin görüşmek istememesi üzerine eve zorla girmeye çalışan ancak giremeyen Ersin D. evin kapı ve pencerelerine zarar verirken, polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kaçtı. O gece yaşanan kovalamaca sonucu Ersin D. yakalanarak yaka paça gözaltına alındı. Eski eşinin peşini bırakmayan Ersin D. telefonla da defalarca arayıp tehdit ederken, çaresiz kalan genç kadın kendi evinden çıkarak aynı apartmanın bir üst katında bulunan annesi Yeter B.’nin (56) evinde yaşamaya başladı. Boşandıktan sonra aldığı tehditler nedeniyle çocuğun velayetinin Ersin D.’ye verilmesini kabul eden genç kadın, 5 yaşındaki çocuğunu da göremez hale geldi. Büşra B.’nin annesinin evinde yaşadığını öğrenen Ersin D., gece yarısı eski kayınvalidesinin evine gitti.

3 katlı apartmanın 2. kattaki dairesinin yatak odası balkonuna tırmanarak balkon kapısını kırıp içeri giren Ersin D., elindeki bıçakla “Öldüreceğim” diyerek eşi Büşra B. ve annesi Yeter B.’ye saldırdı. Canlarını zor kurtaran anne ve genç kadın kendilerini apartmana atarken, çığlık seslerine uyanan apartman sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelirken, polis ekiplerinin geldiğini fark eden Ersin D. daireye girdiği balkondan kaçarak kayıplara karıştı. Şüphelinin kaçış istikametine yönelik yakalama çalışması başlatan ekipler, çok geçmeden şahsı Ebulfeyz Elçibey Caddesi’nde yakaladı. "SABAHA KADAR BURADAYIZ" Alkollü olarak yakalanan Ersin D. etkisiz hale getirilirken, kendisinin basın mensupları tarafından görüntülendiğini fark edince montunu kafasına çekip yere oturur vaziyette uzandı. Bir süre yerde kalan Ersin D., hiçbir şey olmamışçasına “Sabaha kadar buradayız, sabaha kadar buradayız” dedi. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle birlikte ambulansa bindirilen Ersin D., Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

"SÜREKLİ ŞİDDETİNİ GÖRÜYORUM, TEHDİT EDİYOR" Sürekli şiddet gördüğü ve tehdit aldığı eski eşinden bir kez daha şikayetçi olmak için geldiği Aksaray Polis Merkezi’nde yaşadığı çaresizliği anlatan Büşra B., “3 yıldır kendisinden ayrıyım. 3 yıldır sürekli karakola geliyorum, sürekli şiddetini görüyorum, rahatsız ediyor, tehdit, hakaret ediyor. Sürekli canım tehlikede. Çocuğum için tehdit ediyor. Yani çocuğumu da öldürmek için. Bugün de aynı şekilde evime saldırı yaptı. Elinden çok zor kurtulduk. Ben cezalanmasını istiyorum. Sürekli karakola gelmek istemiyorum, rezil olmak istemiyorum. Çocuğumu onun yüzünden göremiyorum. Çocuğumdan uzak kalmak zorunda kalıyorum. Biran önce cezalandırılmasını istiyorum artık” dedi. "KORKUMDAN ÇIKAMIYORUM, EVDE HAPİS HAYATI YAŞIYORUM" “Artık eski eşimden kurtulmak istiyorum” diyen Büşra B., "Onun yüzünden hiçbir yere çıkamıyorum, gidemiyorum, evde hapis hayatı yaşıyorum. Çünkü korkuyorum. Nereye gitsem karşıma çıkıyor. Artık çocuğumu istiyorum. Onun yüzünden çocuğuma da sahip çıkamıyorum. Defalarca şikayetçi oldum ve hiçbir zaman tutuklanmadı. Cezalanmasını istiyorum artık. Şikayetçi oldum ama serbest bırakılmış. Ölümle burun burunaydık. Öldürecekti beni annemle beraber. Direkt bıçağıyla bize saldırdı. Elinden güçlükle kurtulabildim. Hala üstümden o şoku atamadım. Boğazıma yapıştı, üstüme saldırdı ve o an nasıl kurtulduğumu ben de bilmiyorum. Yine aynı şekil bizim evin etrafında dolaşmış. Rahatsız ediyor, tehdit ediyor. Hiçbir şekilde ailemin de, benim de huzurumuz yok. Ben çok korkuyorum, ölmek istemiyorum. Çocuğumu istiyorum” şeklinde konuştu.