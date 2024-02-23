Eski eşiyle aşk tazeledi! İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki'nin sarmaş dolaş halleri sosyal medyayı salladı

'Ayla', 'Çakal', ve 'Beyaz Gelincik' gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu son dönemin en başarılı isimlerinden biri. Son olarak Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin başrolü olan ünlü isim bu defa özel hayatıyla gündemde.

2016'da Duygu Kumarki ile dünyaevine giren İsmail Hacıoğlu 2020'de anlaşmalı olarak boşanmaya karar vermişti. Ünlü çiftin bu evlilikten Yemin adını verdikleri bir kızları olmuştu.

İsmail Hacıoğlu, beklenmedik ayrılığın ardından Merve Çağıran ve Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşasa da, aradığı mutluluğu bir türlü bulamamıştı. Gürbüz ile temmuz ayında yollarını ayırdığından beri yalnız olan Hacıoğlu, eski eşi Kumarki ile yeniden barıştı.

Son olarak galada birlikte görülen ünlü çift bu defa doğum günü kutlamasıyla gündem oldu. Eski eşiyle adeta aşk tazaleyen İsmail Hacıoğlu'nun Duygu Kaya Kumarki ile sarmaş dolaş halleri sosyal medyanın gündemine oturdu.







