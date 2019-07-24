Eski FBI Başkanı Robert Mueller ifade verdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2016 öncesi adaylık sürecinde Rusya ile gizli ilişkilerini ve bunların başkanlık seçimine etkisini araştıran eski FBI Başkanı Robert Mueller, Temsilciler Meclisi Adliyesi’nde ifade verdi.

Donald Trump’ın Rusya ile ilişkisini ve bu ilişkinin aday olduğu 2016 seçimlerindeki etkisini 22 ay boyunca araştıran eski FBI Başkanı ve Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, Temsilciler Meclisi Adliyesi’nde jüri karşısına çıktı. Kongre’de konuşan Mueller, Başkan Trump’ın iddia ettiğinin aksine soruşturma sonucunda tamamen temize çıkmadığını söyledi. Mueller, "Bulgular, başkanın işlediği iddia edilen suçlardan tamamen aklanmış olmadığını gösteriyor. Raporun söylediği bu değil" dedi.

“Sessizce, titizlikle ve dürüstlükle çalıştık"

Mueller, Başkan ve soruşturması hakkındaki soruları ilk kez, yılın çok beklenen duruşmasında yanıtladı. Eski özel yetkili savcı Meclis Yargı Komitesinin önünde ifade verdi ve yerel saatle 12.00’da ABD Adliye Komitesi önüne çıkacak.

Duruşmadaki konuşmasında özel yetkili savcı olarak ekibiyle beraber yürüttüğü çalışmaları savunan Mueller, "Personelim ve bu hassas nedenleri göz önünde bulundurarak görevimizi yürüttük. Halkın bulgularımıza tam güven duyması için sessizce, titizlikle ve dürüstlükle çalıştık" dedi.