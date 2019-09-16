Eski Fildişi Sahili Devlet Başkanının beraatine itiraz

LAHEY (AA) - Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensuda, eski Fildişi Sahili Devlet Başkanı Laurent Gbagbo ve eski Gençlik Bakanı Charles Ble Goude hakkında verilen beraat kararına karşı temyiz başvurusunda bulundu.

Bensuda, yaptığı yazılı açıklamada, insanlığa karşı suç işlemekten yargılanan ilk Devlet Başkanı Gbagbo ile Ble Goude hakkında, mahkemenin 19 Ocak 2019'da verdiği beraat kararı için temyize başvurduğunu belirtti.

Mahkemenin kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu savunan Bensuda, bu yüzden temyiz mahkemesine kararı hükümsüz kılma talebinde bulunduğunu bildirdi.

UCM 15 Ocak 2019'da, Gbagbo ile Ble Goude hakkında ülkede 2010'da düzenlenen tartışmalı seçimlerden sonra işlenen suçlarla ilgili savcıların yeterli delil sunamadıkları gerekçesiyle beraat kararı vermişti.

Gbagbo ve Ble Goude'nin avukatları geçen sene, müvekkillerinin delil yetersizliğinden dolayı serbest kalmasını talep etmişti.

Fildişi Sahili makamları tarafından 2011’de yakalanarak Lahey’deki mahkemeye teslim edilen Gbagbo ve Goude, ülkede 2010'da yapılan devlet başkanlığı seçimi sonrasında yaşanan şiddet olaylarında cinayet, tecavüz, işkence ve insanlık dışı suçlardan yargılanmıştı.

Gbagbo, 2010'daki devlet başkanlığı seçimini kaybettikten sonra uluslararası baskılara rağmen görevini, seçimi kazan Alassane Ouattara’ya devretmeyince ülkede çatışma çıkmıştı. Gbagbo ve Ouattara taraftarları arasındaki çatışmalarda 3 bin civarında kişinin öldüğü belirtiliyor. UCM savcıları, eski bakanlardan Goude’nin de Gbagbo gibi cinayet, tecavüz ve işkence olaylarında rolü olduğunu ileri sürmüştü.

