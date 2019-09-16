HABER

Eski Fildişi Sahili Devlet Başkanının beraatine itiraz

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 19:52 | Son Güncelleme

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensuda, eski Fildişi Sahili Devlet Başkanı Laurent Gbagbo ve eski Gençlik Bakanı Charles Ble Goude hakkında verilen beraat kararının hükümsüz kılınması için temyiz başvurusunda bulundu

LAHEY (AA) - Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensuda, eski Fildişi Sahili Devlet Başkanı Laurent Gbagbo ve eski Gençlik Bakanı Charles Ble Goude hakkında verilen beraat kararına karşı temyiz başvurusunda bulundu.

Bensuda, yaptığı yazılı açıklamada, insanlığa karşı suç işlemekten yargılanan ilk Devlet Başkanı Gbagbo ile Ble Goude hakkında, mahkemenin 19 Ocak 2019'da verdiği beraat kararı için temyize başvurduğunu belirtti.

Mahkemenin kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu savunan Bensuda, bu yüzden temyiz mahkemesine kararı hükümsüz kılma talebinde bulunduğunu bildirdi.

UCM 15 Ocak 2019'da, Gbagbo ile Ble Goude hakkında ülkede 2010'da düzenlenen tartışmalı seçimlerden sonra işlenen suçlarla ilgili savcıların yeterli delil sunamadıkları gerekçesiyle beraat kararı vermişti.

Gbagbo ve Ble Goude'nin avukatları geçen sene, müvekkillerinin delil yetersizliğinden dolayı serbest kalmasını talep etmişti.

Fildişi Sahili makamları tarafından 2011’de yakalanarak Lahey’deki mahkemeye teslim edilen Gbagbo ve Goude, ülkede 2010'da yapılan devlet başkanlığı seçimi sonrasında yaşanan şiddet olaylarında cinayet, tecavüz, işkence ve insanlık dışı suçlardan yargılanmıştı.

Gbagbo, 2010'daki devlet başkanlığı seçimini kaybettikten sonra uluslararası baskılara rağmen görevini, seçimi kazan Alassane Ouattara’ya devretmeyince ülkede çatışma çıkmıştı. Gbagbo ve Ouattara taraftarları arasındaki çatışmalarda 3 bin civarında kişinin öldüğü belirtiliyor. UCM savcıları, eski bakanlardan Goude’nin de Gbagbo gibi cinayet, tecavüz ve işkence olaylarında rolü olduğunu ileri sürmüştü.

Dikkatsizliğin böylesi! Dikkatsizliğin böylesi!
İBB Başkanı İmamoğlu Tarihi Yarımadayı gezdiİBB Başkanı İmamoğlu Tarihi Yarımadayı gezdi
Zonguldak'ta gazinin darbedildiği iddiasıZonguldak'ta gazinin darbedildiği iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
beraat Charles Ble Goude Fatou Bensuda Hollanda Laurent Gbagbo Temyiz Mahkemesi Uluslararası Ceza Mahkemesi

En Çok Okunan Haberler

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

Saldırısı sonrası fiyatları rekor kırdı!

Saldırısı sonrası fiyatları rekor kırdı!

Yeni sevgilisi evli mi? Bomba iddia...

Yeni sevgilisi evli mi? Bomba iddia...

İBB Meclisi'nden İmamoğlu'na 'ihale' yetkisi

İBB Meclisi'nden İmamoğlu'na 'ihale' yetkisi

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Kanlı infaz! Sokak ortasında dehşet saçtı

Kanlı infaz! Sokak ortasında dehşet saçtı

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
11 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Polis zor kurtardı

11 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Polis zor kurtardı

Diyarbakır'da eylemin 14'üncü günü! HDP binası önünde battaniye gerginliği

HDP binası önünde battaniye gerginliği

'Şifalı' diye içiliyordu! Asılan yazıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Asılan yazıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadılar

On Numara sonuçları 16 Eylül - MPİ canlı çekiliş

On Numara çekiliyor

Antalya’daki paraşüt kazasında yaralanan iki Rus turistten biri hayatını kaybetti

Havada savrularak palmiyelere çarpmışlardı! Acı haber geldi

Son dakika: TEM'de TIR yangını! Trafik kilit

TEM'de TIR yangını! Trafik kilit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.