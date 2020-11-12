Eski günlere dönüş... 12 Kasım 2020 Perşembe Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların yorumları!

Yeni ay geliyor... Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki… 12 Kasım 2020 Perşembe Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların yorumları!
12 Kasım 2020 Perşembe günlük burç yorumları Astrolog Merve Rençber tarafından hazırlandı. Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.
12 Kasım burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Perşembe günlük burçlar sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 12 Kasım günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün ilişkilerinizde, iş hayatınızda köklü bir değişim yaşanabilir. Yeni bir süreç başlayabilir, yeni bir süreci başlatma adına adımlar atabilirsiniz. İş ve özel hayatınızda rekabet, kıskançlık gibi durumlar ortaya çıkabilir.
Bugün çalışma hayatında netleşmeler yaşayabilir, yaşamınızda uzun bir süredir var olan konuda sonuçlanma elde edebilirsiniz. Sorun ve problemlerle uğraşmanız, emek vermeniz gereken durumlar olabilir. Kazalara dikkat.
Bugün sosyalleşebilir, ilişkilerinize odaklanabilir, özel hayatınızda değişimler yaşayabilirsiniz. Sevilme, değer görme ve mutluluk isteği artabilir. Takıntılardan kaçınmalı, dürtülerle hareket etmemelisiniz. Akışta kalmalı ve şartlara göre hareket etmeli.
Bugün iş ve özel hayatınızı doğrudan bağlayan konularla ilgilenebilir, bir karışıklık veya sorgulama içinde olabilirsiniz. Kaygı ve evhamdan kaçınmalı, pozitif enerjiyi güçlendirmeye çalışmalı, yaşamdan keyif almaya ve ilişkilerde huzuru var etmeye/korumaya odaklanmalısınız. Aile ilişkilerine ağırlık verebilirsiniz.
Bugün iletişim trafiğiniz artabilir. Pek çok görüşme içinde olabilir, iş ve özel hayatınızdaki insanlarla bir araya gelebilir, fikir alışverişi yapabilir; tıkandığınız noktalarda fikir alabilirsiniz. Kendi istek ve beklentilerinizde daha net olurken, karşınızdakileri tanıma ve anlama noktasında zorlanabilirsiniz. Akıl okumak fayda getirmeyebilir. İnatlaşmalardan kaçınmalı.
Bugün finansal hareketlilik artıyor. Kazanç elde etme isteği, maddi konfor isteği artabilir. İhtiyaç odaklı ve keyfi harcamalar yapabilirsiniz. İlişkilerde yaşadığınız sorunlar için içe dönme, kendi payınıza düşeni sorgulama, hatalarınızı keşfetmeye çabalama daha faydalı olabilir.
Bugün duygusal beklentileriniz artabilir. Her türlü ilişkiye dair içten içe daha hassas olabilirsiniz. Etkide kalma, etki altında bırakma durumları olabilir. Kendinizi tam olarak yansıtmak istemeyeceğiniz bir gün. Bazı ilişkilerde gizlilikler, yanıltma durumları olabilir.
Bugün içe çekilme, rahatlama ve dinlenme isteği artabilir. Görev ve sorumluluklar, yapılması gerekenler gündeminizi belirleyebilir. Sorumluluklarınızı yerine getirmeniz gereken bir gün. Gün içinde daha yoğun olabilir, bir koşturmaca içinde olabilirsiniz. Problem çözmek gerekebilir. Kazalara dikkat.
Bugün geleceğe yönelik planlarınızda netleşebilir, harekete geçebilir, isteklerinizin ve duygularınızın doğrultusunda hareket edebilirsiniz. Spor kazalarına dikkat etmeli, kendinizi çok fazla zorlamamaya gayret etmelisiniz. Hobileriniz üzerinde uzmanlaşma, hobilerinize odaklanma iyi olabilir. Bazı ilişkilerde dengesiz veya belirsiz durumlar olabilir.
Bugün yaşamınızla ilgili önemli bir netleşme elde edebilirsiniz. Uzayan bir davanız sonuçlanabilir. İlişkilerin geleceğine yönelik kararlar alınabilir. Bir bitiş-başlangıç durumu içinde olabilirsiniz. Eski bir sayfa kapanarak yeni bir döneme geçebilirsiniz.
Bugün önemli haberler alabilir, önemli görüşmeler yapabilirsiniz. Gizli konuları, arka plan durumları sorgulayabilir, şüpheci ve takıntılı olabilirsiniz. Aynı konu ve durumlar içinde saplanmamaya, gün içinde meşguliyetlerinize ilgilenmeye gayret edin. Kazalara ve dikkatsizliklere karşı kontrollü olmalı. Önemli kararları almak adına aceleci olmamalı.
Bugün hatalı harcamalar yapmaya karşı dikkatli olmalı, bankacılık işlemlerinde iki kez kontrol ederek hareket etmelisiniz. Dalgınlıklar maddi kayıpları getirebilir. İlişkilerde fedakarlık ve anlayış önem kazanabilir. Alma-verme dengesini korumalısınız. Bazı ilişkilerde taraflar duygu ve düşüncelerinde daha kapalı, gizemli olabilir.
Astrolog Merve Rençber
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