Venüs ve Mars karşıtlığı... 9 - 15 Kasım haftalık burç yorumu (2020) Kasım'ın ikinci haftası burcunuz; aşk, kariyer ve sağlık için ne söylüyor?

Aslan burcunda gerçekleşecek Yeni Ayın etkileri tüm burçlarda olacak. Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın! Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Bu hafta burçları neler bekliyor? Astrolojide haftalık beklentiler neler? İşte 9 - 15 Kasım haftalık burç yorumları... 9 - 15 Kasım Haftası Burç Yorumları Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın, seyahate çıkmayın ve bir anlaşma imzalamayın. Burçların hayatımızdaki yeri o kadar fazla ki.. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Astrolojide haftalık beklentiler neler? Bu hafta yeni ayın etkileri nasıl olacak? Bu hafta burçları neler bekliyor? Haftalık aşk yorumu ve diğer yorumlar...

İşte 9 Kasım Pazartesi haftalık burç yorumları... Koç Burcu Haftalık Burç Yorumları (9 - 15 Kasım) Bu hafta, haftanın başında yaşanan Venüs-Mars karşıtlığı ile iş ve özel hayatınızdaki ilişkilerde önemli değişimler meydana gelebilir. Mevcut dengelerin değişebileceği bugünlerde, ilişkilerde ani barışma ve ayrılıklar yaşanabilir. Özellikle bir süredir gündeminizde olan bir konu mevcutsa, bir süredir yaşanan sorunlar söz konusu ise bu hafta bunların bir sonuca ve karara bağlandığını görebilirsiniz. Uzun süredir devam eden davalar sonuçlanabilir.

Davalar ve yasal süreçlerle ilgili ödemeler-kazançlar olabilir. Nitekim Merkür Çarşamba gününden itibaren Akrep burcunda ilerleyeceği için sizlere finansal konularda hareketliliği çok daha fazla getiriyor olacak. Gerekli harcamalar, ihtiyaç odaklı ödemeler gündeminizde olabilir. Kariyeriniz veya iş hayatınızdaki eski bir sürecin kapanabileceği, güçlü etkilerin olduğu zamanlardayız. Bugünlerde konuşulanlar, önünüze gelen fırsatlar geçici etkilerde olmayacak, uzun vadede hedeflerinize ve ilerleyişinize etki edecektir. Bu sebeple her durumu iyi analiz etmeli, iyi değerlendirmelisiniz. Yeni Ay'ın etkileri... Kasım Aylık Burç Yorumları 2020! Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumları (9 - 15 Kasım) Bu hafta iş hayatında, çalışma ortamınızda değişim ve düzen farklılıkları içinde olabilirsiniz. Rutininizin dışına çıkabilir, iş hayatında her zamankinden yoğun veya sakin bir süreç içinde olabilirsiniz. Çarşamba günü Merkür Akrep burcuna geçerek her türlü ikili ilişki, ortaklık ve davalarla ilgili konuları gündeminize taşıyacak. Süregelen davalarda bekleyiş, karmaşık süreçler bu hafta devam edebilir.

Sağlıkla ilgili yaşanan hassasiyetler için destek alma, tedavi süreci içinde olabilirsiniz. Böbreklere, yeterli beslenmeye, tansiyon ve şeker gibi hassasiyetlere karşı dikkatli olmalı. Estetik konularda müdaheler ve hizmetler ise bir sonraki haftaya ertelenmeli. Bu hafta aşk hayatınızda ani duygu değişimleri yaşayabilir, karşınızdaki kişilerden normalin dışında iyi veya kötü farklı tavırlar görebilirsiniz. Mars durağan hareketteyken, yıkıcı tavırlardan veya tamamen içe kapanmaktan kaçınmalısınız. Borsa, iddia ve şans oyunlarından yana bu hafta şanssız olabilirsiniz. Hafta boyunca yaşamda kendi payınıza düşene odaklanıp, kendi yolunuzda ilerlemeye gayret edin. İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumları (9 - 15 Kasım) Bu hafta, hafta başında yaşanan Venüs-Mars karşıtlığı ile aşk hayatınızda ve arkadaşlık ilişkilerinizde dengeler değişebilir. Eski dostlarla bir araya gelebilir, süregelen ilişkilerinizde ise anlaşmazlık ve uyumsuzluk yaşayabilirsiniz. Beklentilerinizi bulma isteği artacak. Hayatın her alanına kendi beklentilerinizle bakacaksınız. Mars'ın retro hareketinin devam ettiği bu son haftada, eski ilişkiler, ilişkilerde karmaşık durumlar gündemde olabilir. Fakat Perşembe günkü gezegen hareketleriyle sonuçlanma ve çözülmeler yaşıyor olacaksınız. Yatırımlar, ödemeler ve ortaklıklar gündeminizde olabilir. İş hayatında beklediğiniz bir durum netleşebilir, bir çözülme ve rahatlama yaşayabilirsiniz.

Bir süredir mevcut yerinde sorun yaşayan İkizler burçları, bu hafta istifa kararı alabilir. Özellikle Pazartesi-Çarşamba aralığında düşüncelerinizin enerjisi çok daha güçlü olacak. Bugünlerde daha çok dua ve dilek içinde olmalısınız. Nitekim bir dileğiniz bugünlerde önünüze gelebilir. Bu hafta tamamlandığında, yaşamınızdaki pek çok konu ve durumun netleştiğini ve sonuçlandığını görebilirsiniz. Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumları (9 - 15 Kasım) Bu hafta yoğun ve hareketli bir süreçte olabilir, iş ve özel hayatınıza yetişmeye, denge kurmaya çalışabilirsiniz. Zaman zaman stres ve gerilime, tahammülsüzlüklere kapılabilirsiniz. Bu ise iş ve özel ilişkilerinizi zorlayabilir. Sizi ikileme götüren, kararsız bırakan konularla ilgili net tavırlara ve net kararlara gidebilir, iç huzurunuzu bozan konuları kesip atabilirsiniz. Aile üyelerinin hayatındaki gelişmeler sizin de gündeminizde yer alabilir. Aile üyelerine yardımcı olmak adına aktif bir çaba sergileyebilirsiniz. Yardımlaşma ve destekler artabilir. Pazartesi-Çarşamba aralığında yaşamdan keyif alacağınız, güzel gelişmeler içinde olabilirsiniz. Maddi anlamda güçlenebilir, daha özgüvenli hissedebilir, bir başarı yakalayabilirsiniz. Yasal konular, alacaklar gündeminizde olabilir.

İş hayatında ise köklü bir değişim sağlama adına planlamalar yapabilirsiniz. Çarşamba gecesinden itibaren daha fazla işaretçi rüyalar görebilirsiniz. Ev içinde kazalara dikkat etmeli. Yeni Ay'ın etkileri... Kasım Aylık Burç Yorumları 2020! Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumları (9 - 15 Kasım) Bu hafta sezgileriniz, algılarınız çok daha fazla güçlenebilir. Doğru tahminler ve doğru öngörüler ile yaşamınızı çok daha iyi yönetebilirsiniz. İç sese kulak vermelisiniz. Zira bugünlerde zihin karmaşık ve ikilemli çalışabilir, kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. İşaretçi rüyalarınız artabilir. İş hayatında ve aşk ilişkilerinde sağlıksız olanı, işe yaramayanı atma zamanı. Bir personeli işten çıkarabilir, bir ilişkide veya iş hayatında size fayda getirmeyen tavrı kesip atabilirsiniz. Hızdan ve sabırsızlıktan kaçınmanız gereken bir hafta. Zira büyük resmi görüp, olayları geçmişi ve geleceğiyle değerlendirmeniz gereken günlerdesiniz. Acelecilik, sabırsızlık ise detayları kaçırmanıza neden olabilir. Günlük hayat içerisinde, trafikte kazalara karşı dikkatli olun. Araçlarla ilgili ödemeler ve para çıkışları olabilir. Yakın çevrenizle küslük ve barışma durumları yaşanabilir. İletişim problemlerini sakinlikle yönettiğinizde uzlaşma sağlayabilirsiniz. Davalarda uzayan ve aksayan süreçler devam edebilir.

Başak Burcu Haftalık Burç Yorumları (9 - 15 Kasım) Bu hafta harcamalarınız artabilir; alacaklar ve ödemelerle ilgilenebilirsiniz. Bugünlerde yüksek harcamalar daha riskli olabilir. Maddi dengenizi korumaya, harcama ve ödemelerinizi planlamaya ve sistemli ilerlemeye gayret edin. Teknolojik aletlerde arızalanma, masraf veya tadilatlar gündeme gelebilir. Araçlarla ilgili araştırmalar yapabilirsiniz. Eğitim, seyahat ve taşınma konularında sonuçlanmalar, aynı zamanda şanslar yaşanabilir. İlişkiler ve ortaklıklarda ise köklü değişimler yaşanabilir. Sorunlu bir ilişkiden uzaklaşabilir, ilişkilerin sorunlarını çözmek adına çaba sarf edebilirsiniz. Bu hafta umursamazlık ve görmezden gelme durumlarından kaçınmalı, konfor alanınızda kalmak adına direnmemelisiniz. Harekete geçip, aksiyon aldığınızda ilerleme kaydedebilirsiniz. Sağlık sorunlarında müdahaleler ve tedaviler gündeme gelebilir. Arkadaşlık ilişkilerinde düzenlemeler yapabilir, size iyi gelmeyen insanlara tavır alabilirsiniz. Doğru ilişkiler içinde bulunmak önemli olmalı. Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumları (9 - 15 Kasım) Bu hafta, özellikle haftanın ilk yarısında farklı alanlarda farklı şanslarla karşılaşabilirsiniz. İsteklerinize ulaşmaya odaklanabilir, istediklerinizi şanslarla birlikte elde edebilirsiniz. Harcamalarınız artış gösterebilir. Bolluk bilinci içinde olmak paranızı ayrıca bereketlendirecektir.

Burcunuzda ilerleyen Venüs'ün etkileriyle hafta içerisinde görüntünüzü, tarzınıza daha çok önem verebilirsiniz. Fakat estetik değişiklikleri bir sonraki haftaya ertelemekte fayda var. Bugünlerde ev içerisinde bir tadilat, yaşamınızla ilgili bir bitiş veya başlangıç kararı, ev arkadaşları ve aile üyeleriyle ilişkilerde hassasiyetler söz konusu olabilir. Haftanın ikinci yarısında bazı kişilerden daha inatçı, baskın veya zorlayıcı tavırlar görebilirsiniz. Karşınızdaki kişilerin tavırları değişebilir, kişilerin niyetlerini anlamak adına kafa yorabilirsiniz. İlişkilerdeki hatalarınızı görebileceğiniz bu zaman dilimini, kendinizi tanıma ve değişime gitme adına değerlendirmelisiniz. Kişilere fazlaca kafa yormak, iç huzursuzluğu ve özgüven eksikliğini getirebilir. Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumları (9 - 15 Kasım) Bu hafta iş hayatında bir süredir devam eden konuları, iş ve projeleri sonuçlandırabilir, nihai karara bağlayabilirsiniz. Yarım kalan işlerinizi tamamlayıp, daha yoğun geçirebileceğiniz bir hafta. Sorumluluklara ve görevlere odaklanabilirsiniz.

Eğitim ve sınavlar gündeminizde olabilir. Yurtdışı, seyahatler ve yabancılarla ilgili adımlar içinde olabilirsiniz. Pek çok karar alacağınız bu haftada, netleşmelerle rahatlayabilirsiniz. İlişkilerde ise geleceğe yönelik düşünebilir, ilişkileri geçmişi ve geleceğiyle değerlendirebilirsiniz. Bazı ilişkilerde ise sizden yana bir bitiş, ayrılık kararı gelebilir. Karşınızdakileri daha iyi tanıyabileceğiniz bir hafta. Hafta içerisinde zaman zaman işaretçi rüyalar görebilirsiniz. Finansal konularda ise yatırımlar, borsa, araçlar ve alım-satımlar gündeminizde olabilir. Kendinizi güvene ve sağlama almak isteyebilirsiniz. Bu alanda aşırılık ve abartılardan kaçınmalısınız. Aşırı para biriktirme eğilimi, aşırı harcama bu haftaki enerjiler adına doğru olmayacaktır. Yeni Ay'ın etkileri... Kasım Aylık Burç Yorumları 2020! Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları Yay Burcu Haftalık Burç Yorumları (9 - 15 Kasım) Bu hafta yaşamınızda başarı sağlama, kendinizi ortaya koyma isteği artabilir. Kendi bildiğiniz gibi ilerlemek isteyebilir, kendi kararlarınızda ısrarcı olabilirsiniz. Hafta boyunca her türlü aşırılık ve abartılardan kaçınmalı, kibir veya özgüvensizlik gibi iki ayrı uç noktaya gitmediğinizden emin olmalısınız.

Bazı duygu ve düşüncelerinizi kendinize saklama eğiliminiz olabilir. İç dünyanıza çekilmek, konfor alanınızda kalmak daha cazip gelebilir. Kısa molalar, dinlenme zamanları yaratmak isteyebilirsiniz. Bazı sosyal ilişkilerde, aşk ve arkadaşlık ilişkilerinde dengesizlik ve karmaşalar olabilir. Bu noktada ilişkiyi gözden geçirmeli, fark etmediklerinizi görmeye, bakış açınızı geliştirmeye çalışmalısınız. İnatçılık ve ısrar ilişkilerinizi zorlayabilir. Değişim göstermeniz gereken noktaları çalışmak faydalı olacaktır. Çocuklarla ilişkilerde ise çocuklarınıza alan tanımak, özgürlüklerine ve kendi kararlarına saygı duymak gerekecektir. Ebeveyn Yay burçları bu hafta çocuklarına göre yaşam planları yapabilir, çocuklar adına hareket edebilir. Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumları (9 - 15 Kasım) Bu hafta stresli konular ve durumlarla karşılaşabilir, zorlu iş ve görevlerle ilgilenebilirsiniz. İş ve özel hayatınızda ilişkilerinizi hafta boyunca daha doğru yönetmeye çalışmalı, karanlık duygulara kapılıp ego ve kibire yenilmemelisiniz. Özellikle bir süredir tıkanıklık yaşadığınız ilişkide tavrınızı, beklentinizi veya fikirlerinizi değiştirme zamanı.

Aynı tavırlarla farklı sonuçlar beklemeyi bırakmalısınız. Yönetme eğilimi, kibir ve kendi fikirlerinizi yüceltme, anlaşma ve uzlaşmayı zorlaştıracaktır. Bu noktada arkadaşlarınızdan ve sosyal çevrenizden fikir almak, farkındalığınızı arttırabilir. İlişkilerde abartılara gitmek, ya hep ya hiç eğilimi doğru olmayacaktır. Kıskançlık duygusundan uzak kalmalı. Bu hafta iş ve finansa yönelik gelecek planları, tasarılar gündeminizde olabilir. Yatırım ve alım-satım konularıyla ilgilenebilirsiniz. Evle ilgili konular günlük yaşamınızda öne çıkabilir. Sağlığa dikkat etme zamanı. Bağışıklığı korumaya özen göstermelisiniz. Kova Burcu Haftalık Burç Yorumları (9 - 15 Kasım) Bu hafta sorumluluklar ve görevler, hayata dair hedefleriniz ve amaçlarınız çok daha ön planda olabilir. Bu konulara odaklanmak zaman zaman stres ve gerilimi beraberinde getirebilir. Bu ise iş ve özel hayatınızdaki ilişkilerinizde iletişim sorunlarını getirebilir. Bu hafta her türlü iletişimde daha özenli olmaya, yıkıcı cümleler ve kırıcı tavırlar içinde olmamaya gayret gösterin. Zira kırdığınız kalpler size yaşamdan geri dönebilir, uzun vadede pişmanlık oluşturabilir. Kararsız kaldığınız konular olabilir, küçük veya büyük meselelerle karar verirken daha çekimser olabilirsiniz. Haftanın ilk yarısında ilişkilerden yana kazançlar elde edebilirsiniz. Müşteri bazlı iş yapanların müşterilerinde artış olabilir.