Eski Hacettepe rektörüne FETÖ'den iddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Hacettepe Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Abdullah Murat Tuncer'in de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği iddiasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenleyerek, mahkemeye gönderdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Hacettepe Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Abdullah Murat Tuncer, eski Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ersin Fadıllıoğlu ve eski Hacettepe Teknokent genel müdürü Abdurrahman Güngör hakkındaki soruşturmayı tamamladı.
Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Tuncer, Fadıllıoğlu ve Güngör hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
İddianame, Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
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