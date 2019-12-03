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Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Öztürk'ün emir astsubayı FETÖ'den hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 13:09 | Son Güncelleme

Akın Öztürk'ün, Kayseri'de Garnizon Komutanı olduğu dönemde emir astsubaylığını yapan emekli Ali Üstünel'in, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçlarından yargılanmasına başlandı

KAYSERİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan, eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura üyesi Akın Öztürk'ün, Kayseri'de Garnizon Komutanlığı yaptığı dönemde emir astsubayı olan emekli Ali Üstünel'in yargılanmasına başlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık Ali Üstünel ve avukatları hazır bulundu.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016 ve sonrasında Akın Öztürk ile telefonda görüştüğü, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanan bazı örgüt mensuplarının yazışmalarında sanığın isminin geçtiği ve Kayseri Spor AŞ'de görev yaptığı dönemde HTS kayıtlarında subaylarla görüşmelerinin yer aldığı iddiasıyla yargılanan sanık Üstünel, suçlamaları kabul etmedi.

Üstünel, 15 Temmuz'da, dönemin Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın, herhangi bir kuvvet komutanının gözaltına alınmadığı yönündeki açıklamasını televizyonda izledikten sonra, "geçmiş olsun" dileğinde bulunmak için Akın Öztürk'ü aradığını iddia ederek, sonraki aramalarında ise kendisine ulaşamadığını anlattı.

Daha önce aynı mahkemede "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığını ve beraat ettiğini anımsatan Üstünel, görev yaptığı dönemde 6 generalin emir astsubaylığını yaptığını, bunlardan birinin de Rıdvan Ulugüler olduğunu, Bayloz ve Ergenekon davalarının görüldüğü süreçte, bir yıl boyunca paralel yapı tarafından, Ulugüler aleyhine ifade vermeye zorlandığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 11 Şubat 2020'ye erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Üstünel duruşma FETÖ Kayseri

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