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Eski HAVELSAN mühendislerine FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 10:32 | Son Güncelleme

Başkentte yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 18 eski HAVELSAN mühendisinden 8'i yakalandı

Başkentteki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 18 eski HAVELSAN mühendisinden 8'i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, savunma sanayi şirketlerindeki FETÖ mensuplarının tespitine yönelik soruşturma kapsamında HAVELSAN adına alınıp kullanmaları için verilen GSM hatlarına ByLock yükledikleri belirlenen 18 mühendis hakkında arama ve gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerin soruşturma nedeniyle kurumla ilişkilerinin kesildiği kaydedilen açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sürdürüldüğü bildirildi.

Operasyonlar kapsamında şüphelilerden 8'inin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ByLock FETÖ HAVELSAN

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