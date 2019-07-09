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Eski HSYK 1. Daire Başkanı Okur, hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 20:11 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan ve "örgüt yöneticiliği" ile suçlanan eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'un tutukluluk halinin devamına karar verildi - Önceki celse tanık olarak dinlenmesine karar verilen eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından tutuklanan ve "örgüt yöneticiliği" ile suçlanan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'un tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, Okur, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, Okur'un avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme heyetine başkanlık yapan Daire Üyesi Fevzi Yıldırım, dosyaya gelen bilgi ve belgeleri okudu.

Önceki celse tanık olarak dinlenmesine karar verilen eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, sağlık sorunlarını gerekçe gösterip mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.

İbrahim Okur, daha önce beyanları alınan 37 tanığın ifadesine ilişkin savunma yaptı. Okur, aleyhindeki beyanları kabul etmedi. Hakkındaki iddiaların toplanan deliller ve bazı tanık beyanlarıyla çürütüldüğünü ileri süren Okur, 36 aydır tutuklu olduğunu belirterek, tahliyesini istedi.

Sanık Okur ve avukatlarının savunmalarının ardından duruşmaya ara verildi.

Daha sonra mahkeme heyetinin aldığı ara kararlar, mahkeme heyeti başkanı Yıldırım tarafından açıklandı.

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in mazeretini kabul eden mahkeme heyeti, aralarında Ergin'in de bulunduğu bazı tanıkların dinlenmesine karar vererek, Okur'un tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Duruşma, 25 Eylül'e bırakıldı.

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Ankara FETÖ Ibrahim Okur Sadullah Ergin

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