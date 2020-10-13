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  4. Eski HSYK üyesi Mahmut Şen'in hapis cezasını onandı

Eski HSYK üyesi Mahmut Şen'in hapis cezasını onandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 14:48 | Son Güncelleme

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi Mahmut Şen'e Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden verilen 10 yıl hapis cezasını onadı.

Eski HSYK üyesi Mahmut Şen'in hapis cezasını onandı

Kurul, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinin Şen hakkında verdiği karara yönelik temyiz incelemesini tamamladı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Mahmut Şen'e "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 10 yıl hapis cezasını onadı.

İddianamede, Şen'in, FETÖ'nün çalışmalarıyla HSYK üyeliğine seçildiği, "örgüt abisi" eski Yargıtay üyesi Nazmi Dere'nin talimatları doğrultusunda HSYK'de oy kullandığı, "sohbet" olarak nitelendirilen örgüt toplantılarına katıldığı, "himmet" adıyla örgüte para verdiği ve örgütün talimatlarını kuruldaki diğer örgüt mensuplarıyla yerine getirdiği, Balyoz, Ergenekon, Askeri Casusluk, MİT Tırlarının Durdurulması gibi davalarda görev yapan örgüt mensubu hakim ve savcılar hakkında HSYK'deki soruşturmalarda çıkan aleyhe kararlara, örgütün talimatıyla muhalefet yazdığı ve örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock kullandığı belirtilmişti.

(AA)

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