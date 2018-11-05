Eski HSYK üyesi Yıldırım hakim karşısında

HSYK'de görev yaptığı 2010-2014 yılları arasında çok sayıda hakim ve savcıyla ilgili karar verdiğini belirten Yıldırım, bu nedenle arasında husumet olup olmadığını görmek için heyeti tanımak istediğini söyledi.

İddianamede, sanığın himmet toplanan ve talimatların verildiği sohbet toplantılarına katıldığı, HSYK'de üst düzey görevler üstlendiği, örgütün yargıyı ele geçirmesinde aktif rol aldığı, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, stratejisi, amaçları doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği, talimat verme konumunda, yönetici pozisyonunda olduğu kaydedildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

Savunmasına devam eden Yıldırım, tutuklandığı tarihde dosyasında hiçbir delil olmadığını, emniyet raporlarında da ByLock içeriğine rastlanmadığının bildirildiğini ileri sürdü.

Mahkeme heyeti ise iddianamedeki suçlamaların kişisel suç kapsamında kaldığına, bu nedenle görevsizlikle dosyanın Anayasa Mahkemesine gönderilmesi talebinin reddine karar verdi.

Hakkındaki "dışa dönük" ifadesinin tüm cemaatlere aynı mesafede olmasından kaynaklandığını savunan Yıldırım, "Cemaate karşı düşmanlığım yok, sempatim de var. Oğlum 15 Temmuz'a kadar okullarına gitti ama bütün irtibatım bu. Ben bütün cemaatleri seviyorum. Şiddete bulaşmayan bütün cemaatlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

HSYK üyeliği seçimlerinde örgütün adaylarına blok oy kullanılmasını sağladığı yönündeki suçlamaları da reddeden Yıldırım, hakkındaki iddianameye yönelik eleştirilerde bulundu.

Ahmet Hamsici ve diğer bazı eski HSYK üyeleriyle sohbet toplantılarına katıldığı suçlamasına değinen Yıldırım, bu kişilerle bir araya geldiklerini, bu toplantılarda cevşen dağıtıldığını, mesleki konuların konuşulduğunu iddia etti.

HSYK'de örgüt mensubu hakim savcılar hakkında soruşturma izni verilmemesi yönünde oy kullanmasına değinen Yıldırım, "17-25 Aralık'tan sonra HSYK zikzak çizmeye başladı. Ben buna karşı çıktım. Bu tarihten önce Birol Erdem ile hep aynı yönde oy kullandım. Sonradan o tavrını değiştirdi ben değiştirmedim, hukuki karar verdim." şeklinde savunma yaptı.