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Eski İngiliz askeri görevlisinin İstanbul'da ölü bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 10:16 | Son Güncelleme

James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winberg, cenaze işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na geldi

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda sokakta cesedi bulunan eski İngiliz askeri görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in (48) eşi Emma Hedvig Christina Winberg, cenaze işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Winberg ile beraberindeki 3 kişi, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na gelerek, yetkililerle görüştü.

Beyaz bir şalla başını örttüğü görülen Winberg, işlemlerin ardından buradan ayrıldı. Winberg'in cenaze işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na geldiği öğrenildi.

- Süreç

Le Mesurier'in cesedi, 11 Kasım'da Beyoğlu Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokak'ta bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Le Mesurier'in ölümüne ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

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Emma Hedvig Christina Winberg Eski İngiliz askeri görevlisinin İstanbul'da ölü bulunması

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