Eski İngiliz askeri görevlisinin İstanbul'da ölü bulunması

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda sokakta cesedi bulunan eski İngiliz askeri görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in (48) eşi Emma Hedvig Christina Winberg, cenaze işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na geldi.
Winberg ile beraberindeki 3 kişi, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na gelerek, yetkililerle görüştü.
Beyaz bir şalla başını örttüğü görülen Winberg, işlemlerin ardından buradan ayrıldı. Winberg'in cenaze işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na geldiği öğrenildi.
- Süreç
Le Mesurier'in cesedi, 11 Kasım'da Beyoğlu Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokak'ta bulunmuştu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Le Mesurier'in ölümüne ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.
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