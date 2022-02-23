Eski iPhone'unuz sizi zengin edebilir! Binlerce dolar fiyat biçiyorlar

Retro ürünlere olan talep gün geçtikçe artıyor. Retro ürün denildiğinde her ne kadar akıllara nostaljik eşyalar gelse de aslında yıllar önce çıkan bazı eski telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, müzik çalarlar da retro ürün kategorisinde yer alıyor. Örneğin bazı eski iPhone'lar, iPod'lar ve Mac'ler de retro ürün sayılıyor.

ESKİ APPLE CİHAZLARI YÜKSEK FİYATLARDAN SATILIYOR

Üstelik, bu ürünler binlerce dolara satılabiliyor ve sahibine neredeyse bir servet kazandırıyor.

Öyle ki evinizdeki eski bir Apple cihazı, değeri arttıkça size bir servet kazandırıyor olabilir.

Örneğin; 2001'de piyasaya sürülen orijinal iPod classic'in fiyatının The Sun'ın aktardığına göre bazı satış sitelerinde 44 bin 995 dolara satıldığı görülüyor.

Kutusu açılmamış eski iPhone modellerinin fiyatlarının da standart satış fiyatlarından yüksek olduğu öne sürülüyor.

KOLEKSİYON SEVİYESİNDE FİYATLAR

2016 yılında yayınlanan bir araştırma, orijinal ambalajlarında tutulan iPod'ların koleksiyon seviyesinde fiyatlara sahip olduğunu göstermişti.

O zamanlar ünlü U2 grubuyla ortaklaşa yayınlanan dördüncü nesil kırmızı-siyah özel baskılı iPod'un 90.000 dolara satıldığını belirtilmişti.

Şimdilerde ise bu ürünlerin fiyatının daha da yükselmiş olması muhtemel.

