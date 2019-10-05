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Eski Irak Başbakanı İbadi'den "erken seçim" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 01:23 | Son Güncelleme

Eski Irak Başbakanı İbadi'den "erken seçim" çağrısı

BAĞDAT (AA) - Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ülkedeki gerginlikler nedeniyle erken seçime gidilmesi çağrısında bulundu.

Irak Meclisindeki Nasır Koalisyonu lideri İbadi, yayımladığı mesajda, Başbakan Adil Abdulmehdi yönetimindeki hükümete istifa etmesi ve erken seçime gidilmesi çağrısı yaptı.

Mesajında İbadi, "Halkın talep ettiği reformların engellenmemesini sağlamak için erken seçimlerin 2020'yi geçmeyecek şekilde ve ulusal görevleri yerine getirebilecek meşru anayasal bir hükümetin kurulmasını" istedi.

Eski Başbakan İbadi ayrıca yolsuzlukla suçlanan kişilerin yargılanabileceği bir ceza mahkemesinin kurulmasını talep etti.

Nasır Koalisyonu, 325 sandalyeli Irak Meclisi'nde 42 milletvekili ile üçüncü parti konumunda.

Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

Hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
erken seçim Haydar el-İbadi

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