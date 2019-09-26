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Eski kayınpederini öldüren damat tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 17:15 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'da, ayrıldığı eşi ve çocuklarını görmek için gittiği evde tartıştığı eski kayınpederi Abdullah Ürkmez'i (59) pompalı tüfekle vurarak öldüren Ziya Eren (40), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eski kayınpederini öldüren damat tutuklandı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'da, ayrıldığı eşi ve çocuklarını görmek için gittiği evde tartıştığı eski kayınpederi Abdullah Ürkmez'i (59) pompalı tüfekle vurarak öldüren Ziya Eren (40), tutuklanarak cezaevine gönderildi. Abdullah Ürkmez ise Keskin ilçesinde toprağa verildi.
Kırıkkale'de işsiz Ziya Eren dün sabah, 3 yıl önce ayrıldığı eşi ve 2 çocuğunu görmek için Yeni Mahalle'de bulunan kayınpederinin evine gitti. 2 katlı evin önünde Ziya Eren ile Abdullah Ürkmez arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ziya Eren pompalı tüfekle kayınpederi Abdullah Ürkmez'e ateş açtı. Ağır yaralanan Abdullah Ürkmez, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Ziya Eren ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki ifadesinde, ayrıldığı eşini ve çocuklarını görmek için eve gittiğini, ancak burada tartışma sonucu Abdullah Ürkmez'i vurarak öldürdüğünü itiraf eden Ziya Eren, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Abdullah Ürkmez ise, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Keskin ilçesinde toprağa verildi.

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